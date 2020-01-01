Возвращение безумия: Вышел зрелищный трейлер нового сезона Рика и Морти

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Рик и Морти /Flickr

В Сети появился новый трейлер четвертого сезона культового анимационного сериала Рик и Морти. Первые пять серий вышли в конце 2019-го, а следующая половина увидит свет уже в мае.

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Судя по ролику, фанатов сериала ожидает возвращение былого безумия, но еще в больших порциях. В новых эпизодах можно увидеть путешествия по параллельным мирам, встречи с пришельцами, монстрами, а также новые костюмы, странности и лазеры.

Продолжение четвертого сезона Рика и Морти выйдет уже 3-го мая.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер комедии Безупречный с Хью Джекманом от HBO