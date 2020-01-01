Кинопремьеры: 1917, Маленькие женщины и возвращение Гая Ричи

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Кинопремьеры недели /Flickr

Уже совсем близка 92-ая церемония вручения премий Оскар, а значит, пора смотреть фильмы-номинанты. На этой неделе в прокат их выходит аж два, а разбавляют кинопремьеры новая лента Гая Ричи, где он вернулся к привычному стилю, мультфильм и украинская комедия.

Маленькие женщины

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Экранизация популярного американского романа, которой занялась Грета Гервиг. Эта история рассказывает об отношениях четырех сестер, которые влюбляются, ссорятся, общаются, о чем-то мечтают и имеют свои таланты. Здесь собран звездный актерский состав, а кроме этого, лента получила аж шесть номинаций на Оскар-2020.

Джентльмены

Долгожданное возвращение режиссера Гая Ричи к жанру криминальных боевиков. В центре сюжета - человек с блестящим умом, который создал настоящую империю по производству марихуаны. На его пути стоят многие люди, а это значит, что здесь будут и изощренные преступления, и перестрелки, погони, нестандартные схемы и многое другое.

1917

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Военная драма о Первой мировой войне, получившая десять номинаций на Оскар и являющаяся одним из главных фаворитов этой кинопремии. Речь здесь идет о двух молодых солдатах, которые должны предупредить другой батальон о том, что они могут попасть в ловушку. Но для этого им нужно пройти через настоящий ад.

Playmobil фильм

Анимационная лента о детях, которых внезапно перенесло в мир детских игрушек Playmobil. Мальчик Чарли стал воином, а Марла - обычной женщиной. Им нужно найти похищенного брата, пройдя через множество приключений.

Наши котики

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События этого комедийного фильма разворачиваются в 2014-ом году - в самом разгаре войны РФ против Украины. На нее добровольцами ушли люди самых разных профессий, которые могли раньше никогда и оружие в руки не брать. Конечно же, там далеко не весело, но посмеяться было над чем.

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