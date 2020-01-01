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Фильмы про самураев /Flickr

Япония, красивые виды, зрелищные сражение и воины, исповедующие кодекс бусидо - определенно, все это о замечательных фильмах про самураев. Киноработы на эту тему зачастую поддавались экспериментам, но одно в них неизменно точно - шарм и особая атмосфера, которая приковывает зрителей к экрану.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных фильмов про самураев.

13 убийц (2010)

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Лента, события которой разворачиваются в эпоху сегунов, рассказывает о тринадцати убийцах, которые задумали ликвидировать злого правителя. Но все это становится почти что невыполнимым, ведь численность его охранников значительно превышает их.

Последний самурай (2003)

Культовая картина Эдварда Цвика с Томом Крузом и Кеном Ватанабе в главных ролях. В центре сюжета - американский офицер, которого Император Японии нанял для того, чтобы тот обучил его армию. Правитель хочет выжить древних воинов-самураев, но они не готовы отступать.

Клинок Бессмертного (2017)

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Однажды самурай по имени Мандзи убил мужа своей сестры, после чего у нее начинаются проблемы, но он все же должен ее защищать. Но судьба непредсказуема и в один день ее убивают злодеи, а Мандзи калечат, но одна странная женщина заражает его паразитами, которые дают ему бессмертие и регенерацию.

47 ронинов (2013)

Главный герой - странник, который познал предательство со стороны близких, был продан в рабство, а сейчас готов вершить справедливость. Он должен стать одним из 47 воинов, чтобы восстать против темных сил и защитить тех, кто ему дорог.

Росомаха: Бессмертный (2013)

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И еще одна лента в нашей подборке, которая на этот раз является кинокомиксом, а точнее - вторым сольным фильмом о Росомахе с Хью Джекманом. Жестокому, но справедливому Логану, который стал отшельником, предстоит попасть в Японию, чтобы столкнуться с Серебряным Самураем.

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