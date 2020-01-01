Кинопремьеры: Проклятие, судебная драма и украинские фильмы

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Кинопремьеры недели /Flickr

Очередной четверг - очередные новинки кинопроката. И в этот раз на большие экраны врывается долгожданные и многообещающий хоррор, судебная драма со звездными актерами, основанная на реальных событиях, а также сразу два украинских фильма, которые достойны просмотра, и много другого.

Проклятие

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Дом, в котором однажды женщина убила свою семью, оказался навсегда проклят. Каждый, кто войдет в него, будет обречен на преследования призрака, который жаждет смерти. И двое людей уже переступили его порог…

Маленькая мисс Дулиттл

Пока на больших экранах идет новинка о докторе Дулиттле с Робертом Дауни-младшим, в прокат выходит еще одна похожая семейная комедия. Но только здесь в центре сюжета - рыжеволосая девочка, у которой особенные отношения с животными.

Мои мысли тихие (Мої думки тихі)

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Украинская комедия Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским в главных ролях. Это история о парне-звукорежиссере, которому нужно отправиться в Закарпатье, чтобы записать звуки местных животных. И составит ему компанию в этом путешествии мама, с которой у него натянутые отношения, и их все же нужно выяснить.

Кто тебе доктор?

Еще одна комедия этой недели о враче, который остался один на дежурстве в Сочельник. И в этот день у него просто огромное количество вызовов, которые подломили и его здоровье. И теперь ему должен помочь обычный доставщик еды, которому он через наушник будет давать указания.

Просто помиловать

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Судебная драма с Майклом Б. Джорданом, Бри Ларсон и Джейми Фоксом, основанная на реальных событиях. Главный герой - молодой адвокат, вызвавшийся помогать бедным и обездоленным чернокожим мужчинам, которые были незаконно осуждены на смертную казнь. И через угрозы, сложности и проблемы ему, возможно, удастся победить систему.

Феи и тайна страны драконов

Мультфильм о магии, которая появилась, когда драконы исчезли. Но они могут вернуться, ведь она фея обнаружила драконье яйцо. И теперь его нужно воспитать, чтобы спасти родные края. Но для этого нужно отправиться к Драконьим горам.

Преданная (Віддана)

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Основанная на романе Софии Андрухевич украинская драма рассказывает о жизни служанки, которая всю себя посвятила работе на свою ровесницу, с которой она вместе выросла. Но эта служба не такая уж и простая, поэтому, возможно, придет время им попрощаться.

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