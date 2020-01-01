"Как жизнь?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс неожиданно обратились к украинцам

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Уилл Смит и Мартин Лоуренс /Скриншот с YouTube

Знаменитые голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс, которые уже в этом месяце вернуться на экраны с третьей частью боевика Плохие парни (спустя семнадцать лет), снялись вместе в коротком ролике, где неожиданно, но весело обратились к украинцам.

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Звезды спросили о том, как дела и все ли выжили после праздников, заметив, что кое-кто может еще продолжать их отмечать. После этого они напомнили, что Плохие Парни 3 уже вот-вот выйдут в кинотеатрах, поэтому позвали всех на премьеру.

Напомним, что боевик Плохие Парни навсегда выйдет на больших экранах 23-го января.

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