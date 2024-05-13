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Клубничный пирог: как приготовить десерт из сезонной ягоды

По рецепту Евгения Клопотенко

Автор: Мельник Анна
Клубничный пирог: как приготовить десерт из сезонной ягоды
Клубничный пирог: как приготовить десерт из сезонной ягоды фото: klopotenko.com

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Начинается сезон клубники, поэтому самое время пополнить свою кулинарную книгу новыми интересными рецептами. Из этой сезонной ягоды можно приготовить множество различных десертов. Предлагаем рецепт клубничного пирога с сыром и базиликом от Евгения Клопотенко — необычное сочетание понравится многим.

Пирог с клубникой и сыром: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты для теста:

  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 6 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 яйцо
  • 350 г муки (+ для подпыла)
  • 1 щепотка сахара
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 300 г сыра
  • 3 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • 200 г клубники
  • 5 веточек базилика
  • 1 желток (для смазывания теста)
  • ½ ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления невероятно вкусного пирога с сыром и клубникой. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
  2. В большой миске смешайте 350 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г размягченного сливочного масла и вбейте 1 яйцо.
  3. Всыпьте по щепотке соли и сахара, добавьте 6 ст. л. сметаны и хорошо перемешайте.
  4. Замесите однородное эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 10 минут, чтобы сливочное масло немного остыло.
  5. Далее разделите тесто на две части: 2/3 мы используем для основы пирога, 1/3 – для верхнего слоя. Выложите большую часть теста на пергамент или доску, присыпанную мукой, и раскатайте в пласт толщиной 5 мм.
  6. Размер пласта теста должен быть чуть больше площади вашей формы для запекания, чтобы потом можно было залепить края. Выложите раскатанное тесто в форму и разровняйте.
  7. Натрите 300 г сыра на крупной терке. Он прекрасно сочетается с клубникой и базиликом.
  8. Половину сыра выложите на дно формы на тесто, вторую половину пока отложите.
  9. Помойте 200 г клубники и порежьте на четверти. Затем выложите клубнику сверху на сыр.
  10. Помойте 5 веточек базилика, отделите листочки и выложите сверху на клубнику.
  11. Для начинки смешайте в миске 3 яйца с 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, немного взбейте венчиком и залейте в форму.
  12. Выложите сверху вторую половину натертого сыра. Раскатайте меньшую часть теста и накройте ею пирог.
  13. Залепите края пирога любым удобным для вас способом и смажьте сверху 1 желтком. Выпекайте пирог с клубникой и сыром 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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Теги:
пироги, десерты, Евгений Клопотенко, рецепты, клубника

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