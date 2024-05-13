По рецепту Евгения Клопотенко

Автор: Мельник Анна

Клубничный пирог: как приготовить десерт из сезонной ягоды фото: klopotenko.com

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Пирог с клубникой и сыром: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Начинается сезон клубники, поэтому самое время пополнить свою кулинарную книгу новыми интересными рецептами. Из этой сезонной ягоды можно приготовить множество различных десертов. Предлагаем рецепт клубничного пирога с сыром и базиликом от Евгения Клопотенко — необычное сочетание понравится многим.

Ингредиенты для теста:

200 г размягченного сливочного масла

6 ст. л. сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

1 яйцо

350 г муки (+ для подпыла)

1 щепотка сахара

1 щепотка соли

Для начинки:

300 г сыра

3 яйца

1 ст. л. сахара

200 г клубники

5 веточек базилика

1 желток (для смазывания теста)

½ ч. л. соли

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления невероятно вкусного пирога с сыром и клубникой. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. В большой миске смешайте 350 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г размягченного сливочного масла и вбейте 1 яйцо. Всыпьте по щепотке соли и сахара, добавьте 6 ст. л. сметаны и хорошо перемешайте. Замесите однородное эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 10 минут, чтобы сливочное масло немного остыло. Далее разделите тесто на две части: 2/3 мы используем для основы пирога, 1/3 – для верхнего слоя. Выложите большую часть теста на пергамент или доску, присыпанную мукой, и раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Размер пласта теста должен быть чуть больше площади вашей формы для запекания, чтобы потом можно было залепить края. Выложите раскатанное тесто в форму и разровняйте. Натрите 300 г сыра на крупной терке. Он прекрасно сочетается с клубникой и базиликом. Половину сыра выложите на дно формы на тесто, вторую половину пока отложите. Помойте 200 г клубники и порежьте на четверти. Затем выложите клубнику сверху на сыр. Помойте 5 веточек базилика, отделите листочки и выложите сверху на клубнику. Для начинки смешайте в миске 3 яйца с 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, немного взбейте венчиком и залейте в форму. Выложите сверху вторую половину натертого сыра. Раскатайте меньшую часть теста и накройте ею пирог. Залепите края пирога любым удобным для вас способом и смажьте сверху 1 желтком. Выпекайте пирог с клубникой и сыром 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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