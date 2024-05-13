Клубничный пирог: как приготовить десерт из сезонной ягоды
По рецепту Евгения Клопотенко
Клубничный пирог: как приготовить десерт из сезонной ягоды фото: klopotenko.com
Читай также: Ранняя клубника: как выбирать ягоду, в чем опасность некачественной продукцииНачинается сезон клубники, поэтому самое время пополнить свою кулинарную книгу новыми интересными рецептами. Из этой сезонной ягоды можно приготовить множество различных десертов. Предлагаем рецепт клубничного пирога с сыром и базиликом от Евгения Клопотенко — необычное сочетание понравится многим.
Пирог с клубникой и сыром: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко
Ингредиенты для теста:
- 200 г размягченного сливочного масла
- 6 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 яйцо
- 350 г муки (+ для подпыла)
- 1 щепотка сахара
- 1 щепотка соли
Для начинки:
- 300 г сыра
- 3 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 200 г клубники
- 5 веточек базилика
- 1 желток (для смазывания теста)
- ½ ч. л. соли
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты для приготовления невероятно вкусного пирога с сыром и клубникой. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
- В большой миске смешайте 350 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г размягченного сливочного масла и вбейте 1 яйцо.
- Всыпьте по щепотке соли и сахара, добавьте 6 ст. л. сметаны и хорошо перемешайте.
- Замесите однородное эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 10 минут, чтобы сливочное масло немного остыло.
- Далее разделите тесто на две части: 2/3 мы используем для основы пирога, 1/3 – для верхнего слоя. Выложите большую часть теста на пергамент или доску, присыпанную мукой, и раскатайте в пласт толщиной 5 мм.
- Размер пласта теста должен быть чуть больше площади вашей формы для запекания, чтобы потом можно было залепить края. Выложите раскатанное тесто в форму и разровняйте.
- Натрите 300 г сыра на крупной терке. Он прекрасно сочетается с клубникой и базиликом.
- Половину сыра выложите на дно формы на тесто, вторую половину пока отложите.
- Помойте 200 г клубники и порежьте на четверти. Затем выложите клубнику сверху на сыр.
- Помойте 5 веточек базилика, отделите листочки и выложите сверху на клубнику.
- Для начинки смешайте в миске 3 яйца с 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, немного взбейте венчиком и залейте в форму.
- Выложите сверху вторую половину натертого сыра. Раскатайте меньшую часть теста и накройте ею пирог.
- Залепите края пирога любым удобным для вас способом и смажьте сверху 1 желтком. Выпекайте пирог с клубникой и сыром 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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