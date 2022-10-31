Зибров перепоет хит о пчелах на современный лад: Мертві орки не гудуть

Трек "Мертві бджоли не гудуть", которому уже 30 лет, зазвучит по-новому.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец, народный артист Украины Павел Зибров рассказал в утренней программе "1+1", что его легендарный хит "Мертви бджоли не гудуть" зазвучит по-новому. Артист перепоет его на новый, военный лаж: в нем будет петься о "мертвых орках".

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Легендарной песне Зиброва уже 30 лет, однако она не теряет актуальности и все еще тепло откликается в сердцах поклонников артиста.

"Песню "Мертви бджоли не гудуть" 30 лет назад мы написали вместе с Юрием Рыбчинским. Она живет и по сей день. Она очень оптимистичная. И сейчас мы ее переработали на семейном таком ужине. Я говорю: "Давайте "Бджоли" переделаем – "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зацепились и начали фантазировать," - рассказал о будущей перепевке Павел Зибров.

Ранее мы писали, что новая версия песни "Весна" в авторской адаптации стала общим проектом "Океана Эльзы", UNICEF France и Studio d'IKKEN ради сбора помощи украинским детям.