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MamaRika представила клип на песню Як ти там живеш о разлуке с любимым

Анастасия Кочетова наполнила музыкальный ролик эмоциями, которые испытывает женщина в разлуке с самым близким человеком.

Автор: Дмитрий Сыч
MamaRika представила клип на песню Як ти там живеш о разлуке с любимым
Песня о разлуке была написана еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину
instagram mamarika_official

Украинская певица Анастасия Середа (в девичестве – Кочетова), которая сейчас выступает под сценическим именем MamaRika, а ранее была известна как Эрика, представила пополнение своей клипографии.  
 

"У каждого из нас есть хотя бы одна личная история, так и не закончившаяся хэппи-эндом… Когда сердце разбито, надежды неоправданны и ты вынужденно начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят и при первой возможности рука тянется написать "Как ты там живешь без меня?"" – рассказала виновница премьеры о новом произведении.

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Как отметила Анастасия, песня была написана задолго до 24 февраля, но в наши дни приобрела совсем другое содержание. Ведь сейчас многие украинцы вынуждены находиться далеко от своих родных и оторваны от привычной жизни.

Видео снимали в Киеве. Режиссером стал Иван Колпак, причастный к клипам MamaRika "Сину" і "Маємо".

"Скажу, что после этих съемок влюбилась в нашу столицу еще больше: она сейчас особенно грустна и прекрасна. Мы просто гуляли по улицам Киева, без сценариев, и город сам направлял нас, куда идти и что снимать", – описала экранизацию исполнительница.

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Ранее мы писали, что Надежда Дорофеева похвались достижением своей русскоязычной песни, однако напоролась на критику подписчиков.

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Теги:
премьера, клип, песня, mamarika

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