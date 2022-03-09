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Музыкальный гигант Universal приостановил свою работу в России

Действия компании связаны с международными санкциями против РФ.

Автор: Дмитрий Сыч
Музыкальный гигант Universal приостановил свою работу в России
Бизнес-компания UMG была основана в 1934 году
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Universal Music Group NV, самая крупная в мире музыкальная компания, ставит на паузу свою деятельность на территории РФ. Ее офисы в стране немедленно закрываются, а все операции приостанавливаются. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Предприятие соблюдает международные санкции.

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Другие акулы музыкального рынка тоже подумывают о выходе из России. Речь о таких компаниях, как Sony Music Group и Warner Music Group Corp.

"Эти меры усиливают культурные санкции, которые вводят глобальные развлекательные компании в попытке изолировать Россию экономически и культурно в качестве наказания за ее военные действия", – говорится в издании.

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Прежде свою деятельность в России решили приостановить такие крупные бренды, как Mcdonald's и Starbucks.

Ранее мы писали, что Дима Билан решил написать в Инстаграме о своей любви к России. О том, что происходит между его страной и нашей, исполнитель не сообщал.

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Теги:
Россия, Universal, Universal Music, санкции

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