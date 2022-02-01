Лорак сообщила о дополнительных шоу в Украине: Киева в списке нет
Страницу Каролины Куек засыпали вопросами о том, когда же она выступит в столице.
Пока часть украинцев негодует по поводу концертного тура Ани Лорак в Украине (особенно яро – телеведущий продюсер Игорь Кондратюк), сама исполнительница сообщила о пополнении своего гастрольного графика.
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В подписи к анонсирующему ролику исполнительница отметила, что дополнительные концерты в рамках шоу "The Best Ukraine" будут организованы "по многочисленным просьбам" почитателей. Еще она добавила, что с нетерпением ждет встречи со зрителями.
33-секундное видео создано на основе концертных выступлений Лорак. Все надписи в нем – на украинском языке. В них говорится:
- 20 мая певица выступит в Харькове (19 мая – дополнительный концерт)
- 22-го мая – в Запорожье
- 23-го – в Херсоне
В перечне по-прежнему не представлен Киев. Публика, желающая увидеть Куек в столице, не могла не сказать об этом в разделе комментариев к ролику:
- "Київ, а коли ж у Києві?( Чекаю дуууууже".
- "Когда Киев?"
- "А как же Киев?"
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Напомним о том, что Ани Лорак устроила себе зимовку в теплой стране. Артистка поделилась кадрами из ОАЭ. Один из них – в блестящем купальнике.