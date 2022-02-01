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Лорак сообщила о дополнительных шоу в Украине: Киева в списке нет

Страницу Каролины Куек засыпали вопросами о том, когда же она выступит в столице.

Автор: Дмитрий Сыч
Лорак сообщила о дополнительных шоу в Украине: Киева в списке нет
Пока Лорак намерена выступать лишь в юго-западном и восточных городах Украины
instagram anilorak

Пока часть украинцев негодует по поводу концертного тура Ани Лорак в Украине (особенно яро – телеведущий продюсер Игорь Кондратюк), сама исполнительница сообщила о пополнении своего гастрольного графика.

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В подписи к анонсирующему ролику исполнительница отметила, что дополнительные концерты в рамках шоу "The Best Ukraine" будут организованы "по многочисленным просьбам" почитателей. Еще она добавила, что с нетерпением ждет встречи со зрителями.

33-секундное видео создано на основе концертных выступлений Лорак. Все надписи в нем – на украинском языке. В них говорится:

  • 20 мая певица выступит в Харькове (19 мая – дополнительный концерт)
  • 22-го мая – в Запорожье
  • 23-го – в Херсоне

В перечне по-прежнему не представлен Киев. Публика, желающая увидеть Куек в столице, не могла не сказать об этом в разделе комментариев к ролику:

  • "Київ, а коли ж у Києві?( Чекаю дуууууже".
  • "Когда Киев?"
  • "А как же Киев?"

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Напомним о том, что Ани Лорак устроила себе зимовку в теплой стране. Артистка поделилась кадрами из ОАЭ. Один из них – в блестящем купальнике.

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Теги:
концерты, гастроли, тур, Ани Лорак

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