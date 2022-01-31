Лорак порадовала фанов солнечным снимком в блестящем купальнике

Каролина Куек показала у себя на странице кадры из ОАЭ.

Лорак, похоже, не прочь раздеваться в публичных местах арабской страны

Ани Лорак, судя по ее снимкам в Инстаграме, отдыхает в Дубае. Геолокацию своих фото она не уточняет, но в историях артистки появились снимки знаменитого дубайского отеля "Парус".

instagram anilorak

instagram anilorak

Читай также: Ким Кардашьян натерла тело маслом и показалась фанам в купальнике

Однако впечатлять исполнительница решила не так морскими видами, как своим одеянием. Или точнее – частичным отсутствием последнего. На новом снимке певица представлена в блестящем раздельном купальнике. Низ этого нательного белья – желтого цвета, верх – медного.

instagram anilorak

Куек дополнила свой туристический образ небрежно накинутой розовой рубашкой и солнцезащитными очками.

В подписи к кадру она отметила:

"Счастлива, что вам понравилась наша дуэтная песня с Артемом Качером. Пишите в комментариях свои любимые строчки из песни "Материк"".

Кто-то сделал то, что предложила узнаваемая отдыхающая. Другие писали не о песне:

"Купальник – бомба".

"Какой красивый у вас купальник".

"Шикарная красотка Каролина".

"Богиня, но мы хотим фото и видео сзади".

"Потрясающая".

Читай также: Ани Лорак поразила подписчиков леопардовым образом в купальнике

Ранее мы писали об экваториальном отдыхе Дарьи Квитковой и ее мужа. Блогерша и на пальму взобралась, и сына показала, и на камнях полежала.