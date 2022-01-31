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Лорак порадовала фанов солнечным снимком в блестящем купальнике

Каролина Куек показала у себя на странице кадры из ОАЭ.

Автор: Дмитрий Сыч
Лорак порадовала фанов солнечным снимком в блестящем купальнике
Лорак, похоже, не прочь раздеваться в публичных местах арабской страны
instagram anilorak

Ани Лорак, судя по ее снимкам в Инстаграме, отдыхает в Дубае. Геолокацию своих фото она не уточняет, но в историях артистки появились снимки знаменитого дубайского отеля "Парус".

instagram anilorak

instagram anilorak

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Однако впечатлять исполнительница решила не так морскими видами, как своим одеянием. Или точнее – частичным отсутствием последнего. На новом снимке певица представлена в блестящем раздельном купальнике. Низ этого нательного белья – желтого цвета, верх – медного.

instagram anilorak

Куек дополнила свой туристический образ небрежно накинутой розовой рубашкой и солнцезащитными очками.

В подписи к кадру она отметила:

"Счастлива, что вам понравилась наша дуэтная песня с Артемом Качером. Пишите в комментариях свои любимые строчки из песни "Материк"".

Кто-то сделал то, что предложила узнаваемая отдыхающая. Другие писали не о песне:

  • "Купальник – бомба".
  • "Какой красивый у вас купальник".
  • "Шикарная красотка Каролина".
  • "Богиня, но мы хотим фото и видео сзади".
  • "Потрясающая".

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Ранее мы писали об экваториальном отдыхе Дарьи Квитковой и ее мужа. Блогерша и на пальму взобралась, и сына показала, и на камнях полежала.

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Теги:
Ани Лорак, фото в купальнике, ОАЭ, Дубай

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