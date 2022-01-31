Лорак порадовала фанов солнечным снимком в блестящем купальнике
Каролина Куек показала у себя на странице кадры из ОАЭ.
Ани Лорак, судя по ее снимкам в Инстаграме, отдыхает в Дубае. Геолокацию своих фото она не уточняет, но в историях артистки появились снимки знаменитого дубайского отеля "Парус".
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Однако впечатлять исполнительница решила не так морскими видами, как своим одеянием. Или точнее – частичным отсутствием последнего. На новом снимке певица представлена в блестящем раздельном купальнике. Низ этого нательного белья – желтого цвета, верх – медного.
Куек дополнила свой туристический образ небрежно накинутой розовой рубашкой и солнцезащитными очками.
В подписи к кадру она отметила:
"Счастлива, что вам понравилась наша дуэтная песня с Артемом Качером. Пишите в комментариях свои любимые строчки из песни "Материк"".
Кто-то сделал то, что предложила узнаваемая отдыхающая. Другие писали не о песне:
- "Купальник – бомба".
- "Какой красивый у вас купальник".
- "Шикарная красотка Каролина".
- "Богиня, но мы хотим фото и видео сзади".
- "Потрясающая".
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