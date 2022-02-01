Евровидение 2022: Стартовали продажи билетов на финал Нацотбора и презентована еще одна песня финалиста

Билеты можно приобрести по карте "Е-поддержка".

Автор: Шапарь Анастасия

Евровидение в 2022 году пройдет в Турине, Италия.

В субботу, 12 февраля, в Центре культуры и искусства НАУ пройдет финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022". Концерт пройдет со зрителями в зале, а билеты уже появились в продаже с 1 февраля. Стоит отметить, что уже более половины мест куплено, а оплатить билеты можно карточкой "е-поддержка". Билеты варьируются в цене от 400 до 1000 гривен.

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Стоит отметить, что финал этого года пройдет в обновленном формате. За путевку в Турин посоревнуются 8 артистов и групп:

Стоит отметить, что участники Нацотбора еще не все представили публике свои конкурсные песни. Группа "Our Atlantic" сегодня представила аудио на песню "Моя любов". Видеоряд обещают показать 8 февраля.

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Ведущими финала будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Прямой эфир будет транслироваться по "UA:ПЕРВЫЙ". Начало финала в 19:00.

"Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин. В конкурсе примет участие 41 страна. Украина начнет выступление в первом полуфинале 10 мая. Второй полуфинал пройдет 12 мая. Финал состоится 14 мая.

Ранее мы писали, что в списке финалистов произошла замена - LAUD заменен на Barleben. Все из-за запремьеренной песни, которая стала "усовершенствованным" вариантом трека, которую он презентовал еще в 2018 году. Это считается нарушением правил нацотбора.