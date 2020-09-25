Двойная страсть в свежем клипе Джей Ло и Maluma на "Pa Ti" и "Lonely"

Артисты воплотили непозволительно влюбленных.

Кажется, что страсть Дженнифер Лопес в 51 год только начинается

Дженнифер Лопес и Maluma приготовили фанам клип на два трека – "Pa Ti" и "Lonely". Двойной музыкальный ролик уже опубликован на YouTube. Режиссером видеоработы стал доминиканец Джесси Терреро. Под его руководством артисты и рассказывали страстную историю запрещенной любви.

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Теперь о сюжете. Помните фильм 1992 года "Телохранитель", где сыграли Кевин Костнер и Уитни Хьюстон? Так вот в клипе Джей Ло и Maluma можно найти отсылки на ту картину. Ведь американская певица воплотила в видео богатую даму, а ее колумбийский коллега – охранника. Что получилось – смотрите ниже.

Вышеупомянутые синглы стали саундреками. Речь о фильме "Женись на мне"("Marry Me") от режиссера Кет Койро, где также снялись герои этой новости. В прокат картина выйдет в ближайший День влюбленных.

Ранее сообщалось о дате выхода фильма "Женись на мне", где главная героиня узнает об измене своего жениха.