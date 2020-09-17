Басте разрешили въезд в Украину

Эксцентричного репера исключили из "черного списка", согласно которому ему был запрещен въезд в нашу страну

Известному российскому исполнителю Василию Вакуленко, более известному слушателям как репер Баста, был открыт въезд в Украину. Об этом сообщается на сайте Мининформполитики в четверг, 17 сентября.

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В пресс-службе отметили, что Вакуленко был исключен из списка лиц, представляющих угрозу гражданам Украины.

"По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка", - говорится в сообщении.

Справка: Баста родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Известен как реп-исполнитель и совладелец лейбла Gazgolder.

Известно, что представление СБУ в Министерство информполитики поступило еще 30 августа, однако решение МКИП приняло только 16 сентября. Изменения в данный список были внесены согласно 15 статье Закона "О Кинематографии".

Ознакомиться с изменениями можно на официальном сайте министерства в рубрике ООС и подрубрике Информация.

Сам исполнитель новость пока не комментировал.

Напомним, въезд в Украину Басте был запрещен 9 сентября 2017 года. Причина – концерты в аннексированно Крыму и нарушение порядка пресечения границы. Въезд артисту был запрещен сроком на три года.

mkip.gov.ua

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