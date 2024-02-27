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Эми Уайнхаус: Back to Black – вышел украинский трейлер байопика

Невероятная история Эми Уайнгауз, которая расскажет о создании ее революционного альбома "Back to Black". Фильм выйдет в прокат 11 апреля 2024.

Автор: Кива Александр
Эми Уайнхаус: Back to Black – вышел украинский трейлер байопика
Эми Уайнхаус: Back to Black – вышел украинский трейлер байопика
B&H

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Кинокомпания Universal Pictures Ukraine представила официальный украинский трейлер байопика об известной певице начала XXI века – «Эми Уайнхаус: Back to Black».

Лента, вдохновленная глубоко личными текстами Эми Уайнхаус, раскроет феномен одной из величайших исполнительниц всех времен.

Роль певицы сыграла Мариса Абела, известная ролями в сериалах «Индустрия» и «Кобра». Также в фильме снялись Джек О'Коннелл («Скинс», «Несломленный»), Эдди Марсан («Джентльмены») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»). Они исполнили роль бывшего мужа Уайнхаус, ее отца и бабушки.

Режиссером фильма стала Сэм Тейлор-Джонсон («50 оттенков серого», «Стать Джоном Ленноном», первые серии сериала Netflix «Цыганка»). Сценарий написал Мэтт Гринхолг, продюсерами выступили Элисон Оуэн, Дебра Хейворд и Ники Кентиш-Барнс. Лента была снята с участием семьи Эми Уайнхаус, и в ней прозвучат ее самые популярные песни.

  • Умерла Эми Уайнхаус 23 июля 2011 года в Кемдене, Лондон.
  • Ей было всего 27 лет, и она вошла в трагический «Клуб-27» – список музыкантов, оказавших значительное влияние на музыку и умерших в 27 лет.
  • В 2015 году был снят документальный фильм о жизни и смерти певицы «Эми», который получил премии BAFTA и «Оскар».

Украинский прокат фильма «Эми Уайнхаус: Back to Black» состоится 11 апреля.

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афиша, фильмы, Эми Уайнхаус, трейлер, шоу-бизнес, фильмы 2024, Эми Уайнхаус. Back to Black

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