ТОП-5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за новогодние выходные

Увлекательная подборка для праздничного уик-энда

Автор: Мельник Анна

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Перші дні

Мини-сериалы — настоящая находка для новогодних выходных, ведь их можно посмотреть даже за несколько часов, с головой погрузившись в хитросплетения сюжета. Кроме того, это прекрасный способ расслабиться и провести время в кругу близких или друзей, устроив теплые домашние посиделки. Составили для вас подборку из 5 мини-сериалов, которые были на пике популярности в этом году.

Режиссеры: Артем Литвиненко, Павел Остриков, Валентин Шпаков

Актеры: Александр Рудинский, Роман Луцкий, Тарас Цимбалюк

Количество эпизодов: 6

«Перші дні» – это первый украинский сериал, премьера которого состоялась непосредственно на платформе Netflix 1 ноября 2023 года. Мини-сериал из шести эпизодов показывает истории простых украинцев, которые после 24 февраля 2022 года оказались в чрезвычайных условиях, но смогли переступить через страх и сохранить веру в будущее.

Дейзи Джонс и шестеро

Режиссеры: Джеймс Понсольдт, Зинга Стюарт, Уильям Грэм

Джеймс Понсольдт, Зинга Стюарт, Уильям Грэм Актеры: Райли Кио, Сэм Клафлин, Камила Морроне, Сьюки Уотерхаус, Уилл Харрисон

Райли Кио, Сэм Клафлин, Камила Морроне, Сьюки Уотерхаус, Уилл Харрисон Количество эпизодов: 10 серий

Псевдобиографический мини-сериал, созданный для любителей рок-н-ролла по мотивам бестселлера Тейлора Дженкинса Рида "Дейзи Джонс и The Six". Эта лента – о подъеме знаменитой музыкальной группы, об истории их легендарного падения из-за серии непредвиденных событий. Здесь есть все: тяжелые наркотики, непреодолимое напряжение и волнение. Сериал действительно передает сущность творчества.

Падение дома Ашеров

Режиссеры: Майкл Фимоньяри, Майк Флэнаган

Майкл Фимоньяри, Майк Флэнаган Актеры: Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Карл Ламбли, Мэри Макдоннелл, Генри Томас, Рахул Коли, Саманта Слойан

Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Карл Ламбли, Мэри Макдоннелл, Генри Томас, Рахул Коли, Саманта Слойан Количество эпизодов: 8

«Падение дома Ашеров» — экранизация одноименной повести Эдгара Аллана По. У генерального директора огромного фармацевтического конгломерата, один за другим умирают все шестеро детей. Он встречается с помощником генерального прокурора в доме, где вырос, чтобы рассказать тому историю своей жизни и разобраться в прошлом. Качественные ужасы с ноткой сюрреализма точно понравятся ценителям жанра.

Миссис Дэвис

Режиссеры: Тара Эрнандес и Деймон Линделоф

Тара Эрнандес и Деймон Линделоф Актеры: Бетти Гилпин, Джейк Макдорман

Бетти Гилпин, Джейк Макдорман Количество эпизодов: 8

Миссис Дэвис — американский фантастический и комедийно-драматический мини-сериал о монахине, противостоящей... искусственному интеллекту. А помогает ей в этом экс-избранник. Однако все идет совсем не так, как они себе запланировали.

Человек из Флориды

Режиссеры: Хайфа Аль-Мансур, Джулиан Фарино

Хайфа Аль-Мансур, Джулиан Фарино Актеры: Эдгар Рамирес, Эбби Ли, Эмори Коэн ,Энтони ЛаПалья

Эдгар Рамирес, Эбби Ли, Эмори Коэн ,Энтони ЛаПалья Количество эпизодов: 8

Мини-сериал "Человек из Флориды" рассказывает о полицейском в отставке Майке Валентайне, который погряз в долгах. Чтобы погасить их, Майку приходится выполнять поручения местного мафиози. Одно из них превращается в водоворот преступлений, интриг и соблазнов.

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