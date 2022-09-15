Джулия Робертс и Девид Боуи выходят на украинские экраны – новые фильмы

Билет в Рай и документалка про британскую рок-звезду принадлежат к украинским кинопремьерам в этот четверг.

Сегодня, 15 сентября, – в Украине новый премьерный четверг. Киноманам предложены фильм с Джулией Робертс и Джорджем Клуни, которые пытаются предотвратить свадьбу дочери. Также можно посмотреть украинско-польскую драмедию о работнике кладбища и еще несколько свежих лент.

Билет в рай/Ticket to Paradise

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Джулия Робертс и Джордж Клуни воплотили в этой кинокартине разведенную пару, направляющуюся на Бали. Они собираются помешать своей дочери повторить их ошибку четвертьвековой давности – cыграть свадьбу.

Тело, тело, тело/Bodies Bodies Bodies

Лента с бывшим Ким Кардашьян, комиком Питом Дэвидсоном. А еще – Амандлой Стенберг и другими узнаваемыми лицедеями. В этом детективе-комедии-триллере говорится о группе молодежи, которая едет развлекаться в доме состоятельного приятеля. Веселье превращается в ужас: кто-то начинает на них охотиться.

Я работаю на кладбище

Лента о работнике кладбища, который надеется на отдаленность от мира на своем тихом рабочем месте. Однако он погружается в водоворот приключений, в котором сплетено смешное и грустное, и меняется в лучшую сторону.

Дэвид Боуи: Мечта лунных суток/Moonage Daydream

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Документально-музыкальное кинематографическое произведение Бретта Моргена о Дэвиде Боуи. В ленту попали ранее неизвестные широкой аудитории кадры, музыкальные видео и другие свидетельства, в которых зафиксировано творческое и духовное путешествие артиста.

Напомним о том, что на больших и малых экранах немало актрис показало королеву Елизавету II. Мы создали подборку полнометражных и сериальных воплощений монархини.