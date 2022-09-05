Мотря из "Спіймати Кайдаша" призналась, будет ли продолжение сериала

Актриса призналась, что сама не прочь вернуться в кадр с любимыми коллегами.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", рассекретила, стоит ли поклонникам ждать продолжение сериала. В интервью утреннему шоу на "1+1" артистка поведала, что второй сезон даже не входил в планы, так как сериал снимался по оригинальному тексту повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева сім'я".

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Хижняк призналась, что сама бы не против вернуться в кадр в той же компании коллег, однако согласна, что кинолента получила свое логическое завершения.

"Второго сезона никогда и не должно было быть, потому что Наталья Ворожбит писала по мотивам оригинального произведения. К сожалению, Нечуй уже больше ничего не напишет. По-моему, это более честная позиция, когда она написала 12 серий и сказала: "На этом все. Я не вижу продолжения". Это лучше, чем мы бы высасывали что-то из пальца на 10 сезонов, делали из этого "Санта-Барбару", – рассказала Антонина.

Отметим, что сериал был снят по мотивам повести, однако в сюжет были внесены значительные изменения. В частности, события разворачиваются в период с 2005 по 2014 год, когда в оригинале - в 1860 году.

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