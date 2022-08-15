Денисенко о съемках "Крепостной" с россиянами: Обидно, что я должна оправдываться

Актрису расстраивает позиция поклонников.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" - Наталка Денисенко - отреагировала на скандал вокруг киноленты с российскими актерами. Наталка призналась, что ее оскорбляет оправдываться перед аудиторией, так как она действует "по совести".

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В интервью для YouTube-канала "Гончарова" раскрыли скандал начет того, что Денисенко согласилась сняться в сценах с россиянкой. Звезда подчеркнула, что поддержала россиянку Татьяну Ратникову, которая сыграла ключевую роль в 4 сезоне "Крепостной", так как она открыто поддержала Украину и высказалась о том, что Россия вторглась в независимое государство - Украину. Свое решение звезда объяснила тем, что пытается поступать согласно чести и ей неприятно, когда коллеги, поклонники обвиняют ее в предательстве.

"Мне обидно, что я должна в который раз оправдываться, хотя я поступаю по чести, по правде. Я должна оправдываться, что я не предательница, хотя ничего плохого не сделала," - призналась Наталка.

Также Денисенко добавила, что ранее плевалась от всего российского, но пересмотрела свою радикальность и стала более лояльной к россиянам, которые поддерживают Украину и стали "изгнанниками".

Ранее мы писали, что звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова высказалась, почему ее украинские коллеги, которые также переехали в РФ, до сих пор остаются там и молчат. Также Екатерина высказалась о фразе "братский народ".