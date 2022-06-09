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Одесский кинофестиваль перенесен за границу – названа причина

ОМКФ в 2020-м впервые прошел онлайн из-за ковид-карантина. А в этом году на место его проведения повлияла другая напасть.

Автор: Дмитрий Сыч
Одесский кинофестиваль перенесен за границу – названа причина
ОМКФ пройдет в столице Польши
facebook odesaiff

Одесский международный кинофестиваль в 2022 году состоится в Польше из-за военных действий в Украине. Ознакомление с украинскими лентами пройдет осенью как составляющая Варшавского международного кинофестиваля. Участники могут отправлять свои заявки до 1 сентября. Такая информация появилась на официальной фейсбук-странице киносмотра.

"Национальный конкурс 13-го ОМКФ состоится на Варшавском международном кинофестивале! К участию в программе OIFF National Competition in Warsaw приглашаются полнометражные художественные и документальные фильмы, а также короткометражные игровые ленты", – отмечено в публикации.

facebook odesaiff

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Организаторы планирую провести кинофестиваль в Польше 14-23 октября.

В минувшем году ОМКФ состоялся в привычном формате: была красная дорожка и звездные гости. Почетной гостьей стала Роуз Макгоуэн, известная ролью Пейдж Мэтьюс в сериале "Зачарованные/Все женщины ведьмы/Charmed", где она появлялась в 2001-2006 годах.

Гран-при Одесского кинофестиваля достался проекту Екатерины Горностай "Стоп, земля". Лента также победила в номинациях "Лучшая актерская работа" и "Лучший фильм".

А в 2020-м Одесса впервые радовала почитателей иллюзиона онлайн из-за ковид-карантина.

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Ранее мы писали о том, что оргкомитет "Золотой малины" передумал награждать Брюса Уиллиса.

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Теги:
кино, кинофестиваль, Польша, ОМКФ, Одесса, перенос

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