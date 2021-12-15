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Леонардо ДиКаприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип

Актеры вместе сыграли в комедии Netflix "Не смотрите наверх".

Автор: Шапарь Анастасия
Леонардо ДиКаприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип
Леонардо смущался актрисы во время обнаженной сцены.
EPA/UPG

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо сыграл в комедии от Netflix "Не смотрите наверх" вместе с звездой Мэрил Стрип. Актерам нужно было показать постельную сцену, но ДиКаприо засмущался. 

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Режиссерам пришлось постараться, чтобы угодить актеру и снять нужную сцену. Как поведал режиссер, Леонардо смущался того, что в обнаженной сцене с ним будет звезда мирового кинематографа. Из-за чего пришлось снимать с помощью "двойного тела", что закрывало актрису.

Мэрил Стрип - 72 года.
Мэрил Стрип - 72 года.
EPA/UPG

"У Леонардо были большие проблемы. Он смотрит на Мерил не как на коллегу по площадке, а как на одну из главных звезд в истории кино. Он относится к ней как к королеве. Ему не понравилось видеть ее с татуировкой на пояснице, на секунду показавшуюся голой," - поделился шоураннер.

Леонардо ДиКаприо сыграет одну из главных ролей в комедии "Не смотрите наверх". По сюжету, его герой, ученый, узнает о надвигающемся астероиде, что приведет к катастрофе. После чего он пытается сообщить президенту Дженни Орлеан, которую играет Стрип. Но ученому не доверяет власть.

Премьера комедии запланирована на 24 декабря на стриминге Netflix.

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Теги:
новости кино, Леонардо ДиКаприо, фильмы с Мэрил Стрип

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