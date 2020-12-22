Появился трейлер комедии с Олей Поляковой и Дзидзьо "Звезды по обмену"

По сюжету, они воплотили злобных конкурентов.

Тема обмена телами в Голливуде, как говорится, обсосана как только можно. Теперь и украинскому кинематографу есть, что по этому поводу показать.

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Сегодня, 22 декабря, появился трейлер комедии, в которой главные роли исполнили Михаил "Дзидзьо" Хома и Оля Полякова. Конкуренция между их героями, которых зовут Поля Молякова и Фома Михайловский, превращается в злобную вражду. Насмешками и подножками на красной дорожке они не обойдутся. Но, как уже можно догадаться, в один прекрасный день все поменяется. Проснувшись не в своем теле, каждый из героев получает фантастические возможности для того, чтобы насолить недругу. Но не факт, что они захотят этим заниматься.

Легкая праздничная комедия должна появится на экранах уже в этом месяце.

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Ранее сообщалось о том, что готовится фильм об Уитни Хьюстон "Я хочу танцевать с кем-то". Уже известно, кто воплотит звезду соула.