Мэрил Стрип зачитала рэп в саундтреке к мюзиклу "Выпускной"
Фильм Райана Мерфи покажут уже в первом месяце зимы.
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Netflix готовится к показу нового фильма "Выпускной" с Мэрил Стрип, Николь Кидман, Джеймсом Корденом, Керри Вашингтон, Арианой Гранде и другими знаменитостями. Зрители ознакомятся с проектом уже 11 декабря.
Перед релизом представители ресурса представили саундтрек к ленте. В нем Мэрил Стрип демонтрирует навыки чтения речетатива.
Персонаж Стрип – звезда Бродвея Ди Ди Аллен. В компании коллег она отправляется в учебное заведение, в котором намечается выпускной. Одну из учениц не пускают на мероприятие, потому что она собирается прийти туда с девушкой. Вот приезжие звезды и устраивают героине отдельный выпускной.
Трейлер дает понять, что мюзикл будет захватывающим. В одной из персонаж Мэрил требует люкс на стойке регистрации мотеля, выкладивая две награды Тони ресепшионисту.
Актриса, по ее словам, надеется, что новый мюзикл поможет вернуться к нормальной жизни.
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Райана Мерфи надеется, что новый мюзикл поможет вернуться к нормальной жизни. Об этом режиссер сообщил в интервью "Variety". По словам фильммейкера, этот выпускной вечер мы все заслужили в 2020-м. Еще он назвал проект праздником кино и Бродвея в конце очень тяжелого года.
Ранее сообщалось о том, что Мэрил Стрип повеселила сеть забавным видео.