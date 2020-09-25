Появился трейлер "Книг крови" с Бритт Робертсон в главной роли

Фильм основан на знаменитой антологии британского писателя Клайва Баркера.

"Книги крови" Клайва Баркера изданы с 1984 по 1986 год

"Книги Крови" направлены на то, чтобы увлечь зрителей в путешествие по неизведанным и запретным территориям с помощью трех жутких историй, запутанных в пространстве и времени. Эти мрачные рассказы ведут Бритт Робертсон, Рафи Гаврон, Анна Фрил, Юл Васкес и Фред Фо Шен.

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Режиссер ужастика – Брэннон Брага. Он вместе с Клайвом Баркером и Адамом Саймоном также написал сценарий к ленте. Трейлер представили на Hulu.

Сперва "Книги крови" собирались превратить в сериал, но потом планы поменялись, и создатели остановились на киноадаптации. Увидеть то, что в них получилось, любителям пощекотать нервы предстоит 7-го октября.

Ранее сообщалось, что зрителям дали понять, как будет выглядеть жуткий сериал "Призраки поместья Блай".