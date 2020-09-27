Гвинет Пэлтроу – 48: лучшие фильмы со звездой Голливуда

Знаменитая киноактриса родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе.

Сегодня, 27 сентября, популярной голливудской актрисе, бизнесвумен, обладательнице Оскара, Золотого Глобуса и Эмми, а также звезде киновселенной "Marvel" Гвинет Пэлтроу исполнилось 48 лет.

Актриса дебютировала в большом кино в 1991-ом году и довольно быстро стала сотрудничать со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Финчером. Ее карьера почти сразу же пошла вверх, и она стала одной из самых востребованных молодых актрис Голливуда. Пэлтроу по сегодняшний день неустанно трудится в кино. В честь праздника редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку лучших фильмов с Гвинет.

Заражение (2011)

Подборку 2020 года, как не странно, стоит начать с фильма "Заражение". Ведь нежданно-негаданно он обрел популярность. А все из-за пандемии коронавируса. Роль Гвинет в картине не долгая, но яркая. Именно её героиня в начале ленты заражается неведомой хворью и разносит эту напасть по миру.

Железный человек 3 (2013)

Ну а теперь можно и по хронологии идти. Шесть лет Гвинет в основном сидела на супергеройском кино. Только посмотрите, где она успела сняться за этот период: "Мстители: Финал" (2019), "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), "Железный человек 3" (2013). Что ж, остановимся на последнем.

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Железный человек 3 – отличная лента, входящая в киновселенную "Marvel", в которой Тони Старк оказывается в безвыходной ситуации из-за неизвестных врагов. Ему нужно защитить своих родных, выяснив, кто решил разрушить его жизнь. А кроме этого, герою предстоит понять, хочет ли он быть супергероем и дальше, или же стоит остановиться и жить как обычный человек.

Спасибо за обмен (2012)

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История о трех сексоголиках, которые, желая побороть свою зависимость, вступают в общество таких же, как они, где нужно пройти 12 этапов реабилитации. Но такой путь оказывается для них очень сложным, ведь чуть ли не впервые им нужно наладить обычные отношения с людьми.

Любовники (2008)

Главный герой – мужчина по имени Леонард, который не так давно пытался свести счеты с жизнью. Теперь он снова живет у родителей, ему нравится привлекательная соседка, однако мать с отцом хотят свести его с дочерью бизнесмена, который с ними сотрудничает. И в таком треугольнике Леонарду нужно сделать выбор.

Небесный капитан и Мир будущего (2004)

События ленты разворачиваются в 1939-ом году в Нью-Йорке, когда загадочным образом стали исчезать ученые. И расследовать это дело взялась молодая журналистка, которая объединила усилия с молодым пилотом. Вместе они столкнуться с людьми, которые хотят захватить целый мир.

Доказательство (2004)

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Главная героиня осталась без отца, который был гениальным, но немного сумасшедшим математиком. Один из его учеников помогает ей пережить случившееся, а параллельно он изучает его записи, желая доказать величие ученого. А сама девушка понимает, что унаследованный от родителя дар – очень непростой. А к тому же к ней приезжает и младшая сестра.

Ранее стало известно, когда стартуют съемки сиквела комедийного супергеройского фильма "Шазам".