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Дневники почившей звезды "Гарри Поттера" будут изданы в виде книги

Речь о написанном за четверть века Аланом Рикманом.

Дневники почившей звезды "Гарри Поттера" будут изданы в виде книги
Среди наград Алана Рикмана – ремия "BAFTA", "Эмми", "Золотой глобус" и "Премия Гильдии киноактеров США"
Википедия

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Алан Рикман, который скончался 14 января 2016 из-за рака поджелудочной железы в 69-летнем возрасте, вернется к поклонникам. Дневники британского актера, воплотившего в поттериане Северуса Снейпа, выйдут в виде книги. Состоится сие в 2022 году.

По информации "The Guardian", издание будет доступно под названием "Дневники Алана Рикмана". Оно объединит 27 томов рукописей актера с 1990-х. Это дневники, созданные знаменитостью за 25 лет жизни.

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Алан писал на разные темы: актерское мастерство, дружбу и политику. Он описывал постановки, участником которых был, а также истории со съемок лент о "Гарри Поттере".

Ранее сообщалось о том, как изменились актеры кинофраншизы о Гарри Поттере.

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Теги:
Алан Рикман, Гарри Поттер

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