Майкл Шин снялся в новом клипе Келли Ли Оуэнс на песню "Corner Of My Sky"

Актер очень любит делать тосты...

Электронная артистка и продюсер Келли Ли Оуэнс пригласила в свой новый музыкальный ролик актера Майкла Шина. Композицию она создала вместе с Джоном Кейлом. В экранизации трека из нового альбома "Inner Song" обычный тостер становится устройством, наделенным мистическими способностями. А Шин пытается его укротить.

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Съемки видео прошли на горном хребте Брекон-Биконс в Южном Уэльсе. Режиссером выступил Каспер Хэггстрём, постоянный соавтор Келли.

По словам Шина, он уже давно любит музыку Ли Оуэнс. И, мол, не мог отказаться от возможности с ней поработать.

"Я знала, что мне нужен видеоряд для "Color of My Sky". Я связалась с Майклом Шином ранее в этом году, осмелился спросить, не хотел бы он поучаствовать. К счастью, он сказал "да"! В Уэльсе мы живем с чувством, что "если не спросишь, не получишь". Так возникло настоящее валлийское сотрудничество Джона Кейла, Майкла и меня", – поделилась артистка.

Оуэнс добавила, что в последнюю минуту норвежский режиссер Каспер весьма поменял идею видео. А еще – что появление в кадре Майла под вокал Джона и волшебный тостер очень ее порадовали.

"Corner Of My Sky" следует за недавними треками "Oh", "Night" і "Melt!", которые вошли во второй альбом валлийской артистки "Inner Song". Пластинка получила признание критиков.

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