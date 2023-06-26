АфишаАфиша
Русский Українська

Лозовицкая в джинсовом топе посоветовала места для посещения во Львове

Победительница Холостяка недавно посетила Львов, где сделала ряд улибчивых фото.

Автор: Дмитрий Сыч
Лозовицкая в джинсовом топе посоветовала места для посещения во Львове
Лозовицкая обратила внимание читателей не только на архитектуру
instagram kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая посетила Львов и поделилась фотографиями своего путешествия. А еще – собственными рекомендациями относительно мест, которые стоит посетить.

Читай также: "…й вам, а не Украина!": Осадчая показала проведенные во Львове сутки

Экс-избранница Алекса Топольского прогуляла по городу в широких джинсовых штанах с высокой талией. Также на ней были короткие топ и куртка.

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

Екатерина снялась среди кустов, на холме, вместе с подругами и в ресторане. Советы по поводу локаций она оставила в подписи. Среди них – Гора Льва, ресторан на крыше гостиницы, площадь Колиивщины, Армянский дворик, Дворец Потоцких, площадь Кафедральная, проезд Кривая Липа.

instagram kateryna_lozovytska

Читай также: "Это Одесса, бейби": Никитюк прогулялась у моря в мини – фото

Напомним о недавнем путешествии Екатерины Лозовицкой на Тенерифе. Там она снялась в купальнике на черном песке.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Львов, путешествия по Украине, путешествия, путешествие, Холостяк, Екатерина Лозовицкая

Статьи по теме

Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми
Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми
Новая жена бывшего Лорак показала отдых с детьми и мужем
Новая жена бывшего Лорак показала отдых с детьми и мужем
Известная украинская ведущая впервые станет мамой и показала мужа – фото
Известная украинская ведущая впервые станет мамой и показала мужа – фото
Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца
Участница «Холостяка-11» Елизавета Крутикова родила первенца
Какие книги почитать в дороге: лучшие произведения с философией путешествий
Какие книги почитать в дороге: лучшие произведения с философией путешествий
Дуа Липа пленила публику изгибами в просвечивающемся бюстгальтере
Дуа Липа пленила публику изгибами в просвечивающемся бюстгальтере

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK