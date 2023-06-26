Лозовицкая в джинсовом топе посоветовала места для посещения во Львове

Победительница Холостяка недавно посетила Львов, где сделала ряд улибчивых фото.

Лозовицкая обратила внимание читателей не только на архитектуру

Екатерина Лозовицкая посетила Львов и поделилась фотографиями своего путешествия. А еще – собственными рекомендациями относительно мест, которые стоит посетить.

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Экс-избранница Алекса Топольского прогуляла по городу в широких джинсовых штанах с высокой талией. Также на ней были короткие топ и куртка.

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

instagram kateryna_lozovytska

Екатерина снялась среди кустов, на холме, вместе с подругами и в ресторане. Советы по поводу локаций она оставила в подписи. Среди них – Гора Льва, ресторан на крыше гостиницы, площадь Колиивщины, Армянский дворик, Дворец Потоцких, площадь Кафедральная, проезд Кривая Липа.

instagram kateryna_lozovytska

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Напомним о недавнем путешествии Екатерины Лозовицкой на Тенерифе. Там она снялась в купальнике на черном песке.