Жена Усика зафиксировала на фото свои страстные позы в бархатном мини

Екатерина Усик поделилась результатами съемки в элегантном образе.

Екатерина Усик, супруга украинского боксера Александра Усика, поделилась в инстаграме соблазнительным фотосетом. Для снимков 36-летняя мать четверых детей позировала в изумрудном бархатном мини-платье с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру.

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Екатерина выбрала для съемки элегантный гостиничный интерьер, который придал фотографиям изысканную атмосферу. Она позировала на банкетке, демонстрируя стройные ноги и уверенно играя перед камерой.

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

В сентябре Усики отметили 15-летие брака. Тогда спортсмен публично выразил любовь и нежность к Екатерине, назвав ее своим "цветком" и "королевой".

Пара воспитывает четверых детей: 14-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 9-летнего Михаила и младшую дочь Марию, которой в январе исполнится год.

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Ранее сообщалось, что Селена Гомес помолвлена. Певица показала в соцсети фото с кольцом от своего спутника Бенни Бланко.