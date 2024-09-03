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Таран выложила фото с 16-летней дочерью и поведала об учебе ребенка во Франции

Лидия Таран поделилась подробностями проживания за границей.

Автор: Дмитрий Сыч
Таран выложила фото с 16-летней дочерью и поведала об учебе ребенка во Франции
Лидия Таран родила дочь от Андрея Доманского в 2007-м
instagram lidiyataran

Лидия Таран поделилась редким фото со своей дочерью-подростком Василиной и рассказала об ее учебе за границей. В своем инстаграме экс-телеведущая опубликовала снимок, где они вместе позируют на фоне лицея во Франции, куда Василина будет ходить.

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Одновременно потомок Лидии, несмотря на переезд, не прекратила обучение в украинской школе. Василина продолжает получать украинское образование дистанционно, совмещая его с учебой во французском лицее.

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

В подписи к своему посту Таран отметила, что ее дочь, как и многие другие украинские дети, справляется с двойной учебной нагрузкой. А еще публичная персона выразила уверенность в том, что нынешнее поколение украинских детей вырастет умным и патриотичным.   

instagram lidiyataran

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Ранее сообщалось, что старшая дочь Оли Поляковой спела про любовные шрамы.

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Теги:
Украина, Франция, ведущая, учеба, дети знаменитостей, Лидия Таран, дети звезд

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