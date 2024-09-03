Таран выложила фото с 16-летней дочерью и поведала об учебе ребенка во Франции

Лидия Таран поделилась подробностями проживания за границей.

Лидия Таран поделилась редким фото со своей дочерью-подростком Василиной и рассказала об ее учебе за границей. В своем инстаграме экс-телеведущая опубликовала снимок, где они вместе позируют на фоне лицея во Франции, куда Василина будет ходить.

Читай также: Бывшая Тома Круза отправила их дочь в колледж – как выглядит 18-летняя студентка

Одновременно потомок Лидии, несмотря на переезд, не прекратила обучение в украинской школе. Василина продолжает получать украинское образование дистанционно, совмещая его с учебой во французском лицее.

instagram lidiyataran

instagram lidiyataran

В подписи к своему посту Таран отметила, что ее дочь, как и многие другие украинские дети, справляется с двойной учебной нагрузкой. А еще публичная персона выразила уверенность в том, что нынешнее поколение украинских детей вырастет умным и патриотичным.

instagram lidiyataran

Читай также: Скрипка на 60-летие получил подарок от Положинского и поведал об учебе сына

Ранее сообщалось, что старшая дочь Оли Поляковой спела про любовные шрамы.