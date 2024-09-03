Разведенный Ступка оказался в мокрых объятиях новой возлюбленной

Остап Ступка поплескался и поприжимался к груди младшей избранницы.

Остап Ступка ныне не комментирует свою личную жизнь

Остап Ступка, судя по всему, развелся со своей супругой Дарьей и уже нашел новую любовь. В инстаграм-историях актер поделился ссылкой на романтические фотографии с театроведом Маргаритой Ткач.

instagram ostap.stupka

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На снимках пара позирует в воде, крепко обнимаясь и целуясь, демонстрируя нежность, и страсть. Дарья была одета в белое полупрозрачное платье, а Ступка выбрал светлый костюм.

Маргарита подписала кадры без слов, оставив лишь белое сердечко.

instagram manipuliantka

instagram manipuliantka

instagram manipuliantka

instagram manipuliantka

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Остап Ступка никак не комментирует свою личную жизнь и редко появляется в медиа после скандала с "пьяным" ДТП.

Перед этим театр имени Ивана Франко, где выступал актер, подтвердил, что Ступка продолжит сотрудничать с учреждением, если суд не примет иного решения. Несмотря на случившееся ДТП.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ступка, сын Остапа Ступки, назвал комментатора в инстаграме "мальчиком" в ответе на отзыв о своем отце.