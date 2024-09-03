Как часто нужно чистить кухонную вытяжку

Чтобы узнать, нуждается ли ваша вытяжка в чистке, включите ее и попробуйте накрыть фильтры листом бумажного полотенца. Если простыня упадет, значит, у вас грязный капюшон.

Автор: Сайко Леся

Поскольку вытяжка быстро пачкается, желательно чистить ее хотя бы раз в месяц. Это позволит вам правильно его эксплуатировать, а также избежать скопления жира, который вызывает неприятный запах и увеличивает счета за электроэнергию. На самом деле жир и грязь снижают эффективность вытяжки и именно это подталкивает нас увеличивать ее мощность для получения хороших результатов, к большому огорчению нашего кошелька.

Эти экономичные бытовые средства позволяют обезжирить и отполировать кухонную вытяжку, не царапая ее и не прибегая к ядохимикатам и моющим средствам.

Используемая на кухне вытяжка позволяет пылесосить и удалять запахи при приготовлении пищи. Он также эффективно удерживает брызги жира. Но чтобы обеспечить его правильную работу, важно регулярно его чистить. Для этого можно использовать экономичные и доступные продукты. Узнайте, как обезжирить вытяжку.

Чистка и уход за вытяжкой не только продлевают срок ее службы, но и защищают от определенных инцидентов. Фактически жир, скопившийся в фильтрах, может воспламениться и стать причиной пожара. Помимо этого они снижают эффективность работы устройства и приводят к перерасходу энергии.

Как обезжирить кухонную вытяжку?

Чтобы очистить фильтры вытяжки и обеспечить ее правильную работу, вам следует воспользоваться несколькими советами.

Пищевая сода для чистки капота

Пищевая сода – продукт многоразового использования, эффективный для чистки, дезинфекции и обезжиривания поверхностей. Чтобы очистить вытяжку, сначала снимите ее фильтры и поместите их в таз с горячей водой, чтобы размягчить жир и грязь. Затем посыпьте фильтры пищевой содой и оставьте действовать на час. Не стесняйтесь время от времени переворачивать фильтры, если они не могут полностью впитаться в раковину. Каждый раз оставляйте пищевую соду действовать примерно на час с каждой стороны. Затем протрите фильтры губкой, чтобы удалить налипший жир. После очистки фильтров промойте их и дайте высохнуть на воздухе, а затем поставьте обратно на место. Обратите внимание, что пищевая сода — это натуральный обезжириватель, который позволит очистить любую кухонную вытяжку, даже изготовленную из нержавеющей стали или меди.

Белый уксус для обезжиривания капота

Белый уксус — это натуральный обезжириватель, который эффективно очищает пятна жира и масла. Для этого предварительно смочите мягкую ткань из микрофибры в нагретом белом уксусе и протрите фильтры вытяжки. Затем промойте чистой водой, вытрите фильтры насухо и отполируйте.

Мыльный раствор для очистки и обезжиривания капота

Прежде чем снимать фильтры для их очистки, вы можете включить вытяжку и довести сок лимона с небольшим количеством воды до кипения в кастрюле под вытяжкой.

Горячая вода и лимон смягчают жир и, следовательно, облегчают очистку. Вы можете применять этот совет перед каждой чисткой вытяжки, независимо от того, какое средство вы используете впоследствии. Тем временем возьмите большой таз с кипящей водой и добавьте порцию моющего средства, которое вы используете в стиральной машине.

Наденьте перчатки и хорошо перемешайте, чтобы получить мыльную воду. Вы также можете заменить стиральный порошок жидкостью для мытья посуды. Затем выключите вытяжку и разберите ее, чтобы замочить фильтры в тазике. Оставьте на 30 минут и потрите фильтры мягкой щеткой, чтобы не поцарапать их. Промойте фильтры и высушите их или дайте высохнуть на воздухе. Детали вытяжки, которые невозможно разобрать, очистите неабразивной губкой, смоченной в горячей воде с моющим средством или жидкостью для мытья посуды. Не забудьте высушить все чистой мягкой тканью. Обратите внимание, что этот совет справедлив только для вытяжек с металлическим фильтром. Угольные фильтры не следует чистить, их следует заменять каждые 4 месяца.