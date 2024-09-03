Актер Владимир Гладкий считает, что в жизни нужно попробовать все, чтобы понять, какой ты на самом деле. О своем опыте, ошибках и поиске себя, а также о жизни в блекауте, своих ролях и кое-что о прошлом – в интервью

Автор: Кива Александр

Владимир Гладкий о себе, жизни в блекауте, ролях в кино и театре

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С 9 сентября на канале ICTV2 стартует премьера последней части франшизы «Участкового с ДВРЗ» – 4-серийный детектив «ДВРЗ. Воздушная тревога». Зрители снова встретятся с хорошо знакомыми героями, среди которых и Вадик, которого играет известный актер Владимир Гладкий.

У Владимира – отличное чувство юмора, с ним весело и интересно разговаривать. Он рассказал, что сам любит пошутить, признался, что блекауты в жару его не раздражают, а также вспомнил времена Революции Достоинства, когда присоединился к Автомайдану…

Владимир, вам часто предлагают роли хулиганов, таких себе веселых беззаботных ребят. Почему, как думаете?

Наверное, что-то такое у меня внутри есть созвучное, потому что я сам не люблю ​​скучную жизнь и все время что-то придумываю (смеется). Когда в школе учился – так настолько озорничал, что меня даже хотели выгнать… Однако оставили – благодаря Ольге Ивановне из 5-й школы. Но если объективно, то у меня тоже много ролей правильных добрых полицейских. Так что мои герои – на контрастах.

Но ведь правильные персонажи – это немного скучно?

Да! Вот в «Участковом с ДВРЗ» Слава Довженко играет участкового Бондаря – такого правильного героя, но его любят…

А в новом сериале «АТП «Рапид» вы снова играете со Славой Довженко. Какой ваш герой Семен – верный или безответственный?

Мой Семен азартный, любит игры, ему нужны деньги, а потому он влезает во всевозможные передряги. Но мне кажется, что Семен изменится под давлением своего напарника, который очень ответственный, но и на него тоже сильно повлияет мой герой. Кажется, правильному человеку тоже не помешает поучиться чему-то у таких хулиганов, как мой Семен.

Семен вам близок?

Та да, я люблю пошутить, иногда – пошло немного, вот я такой (смеется).

Наверное, немного бабник…

Нет, сейчас я однолюб. Но скажу, что таким был раньше. Просто когда человек формирует свою личность, надо попробовать многое, чтобы понимать – кто он и какой. Вот я, например, с 2009-го не употребляю алкоголь, а до этого много чего выпил – достаточно уже, и не курю. Возможно, в юношестве нужно через это пройти, чтобы потом отказаться вообще.

Трудно было бросать курить? Или не пить, когда все пьют на праздники например?

Нет. Я все время тусовался со старшими ребятами, просто не хотел быть белой вороной. Однако ни вкус, ни состояние опьянения мне никогда не нравились, потому легко бросил. Вот буквально на днях один актер рассказал, что перед вечеринкой принимает кучу каких-то веществ, чтобы к утру не было плохо. А может, просто не употреблять, и все? Я кайфую от хорошей компании, спорта, вкусной еды – поэтому зачем мне еще и пить!

Скажите, а это правда, что вы участвовали в Автомайдане?

Да, было такое… Но это серьезная история, моментами даже страшная.

За Евромайдан я не стоял, но пришел на Майдан уже после избиения студентов, потому что действия тогдашней власти так возмутили, что я не мог оставаться дома. У меня был автомобиль, хотел быть полезным, перевозил нужные вещи – так и попал на Автомайдан. Начиналось с этого, потом было все – и стресс, и триггер, и страх, все.

Что помните?

Помню, как опасно было носить сине-желтую ленту. Тогда я работал в Театре на Липках на Печерске, где расположен правительственный квартал, и как-то шел на репетицию, а на куртке была сине-желтая лента. Так меня беркутовцы не пропустили на Печерск: все прошли, кроме меня. Я объяснял, что иду на работу, – все равно не пустили.

Помню, как мы брусчатку снимали, потому что надо было чем-то обороняться. Как в нас бросали разлетавшиеся осколками светошумовые гранаты. Видел, как беркутня била людей… Помню страх: ты приходишь – и минут 40 тебя просто трясет, потому что против тебя люди с оружием. Много было всего, запомнилось, как прощались с погибшими героями на Майдане, столько было горя и слез, что трудно дышать.

Эти воспоминания бесценны, как и другие, я стал частью того общества, которое боролось за наши гражданские свободы и права. Сейчас вообще боремся за право быть, существовать как страна и народ…

На днях страна пережила новые обстрелы и блекауты. Какой опыт выживания без электричества?

Честно говоря, я не сильно страдаю. Если выключают свет, то занимаюсь чем-нибудь полезным или тем, что мне нравится. К примеру, что-то дома полезное делаю, или читаю книгу, иду заниматься спортом на турнички. Заранее загружаю фильмы, которые хочу посмотреть, – и когда нет света, у меня есть кино.

А вы на каком этаже живете?

На 1-м. Да, мне повезло: у меня есть и вода все время, и плита газовая – могу приготовить еду в любой момент. Я же говорю, не жалуюсь, потому что нечего (смеется). А еще у меня есть дача, где я провожу выходные, – и отдыхаю, и занимаюсь любимыми делами. К примеру, приобрел сварочный аппарат и сварил себе турничок, брусья. Считаю, что в такие непростые времена, как сейчас, нужно все время что-нибудь делать, заниматься полезными делами или любимым хобби.

Что вы недавно из такого сделали?

Купил на барахолке старую чугунную скамейку, отреставрировал ее, покрасил – совсем другая, как новенькая. Кое-что на даче перепланировал и перестроил, чтобы было удобнее. А вообще, когда на даче, разговариваю со многими людьми, которые там живут. Недалеко в Белой Церкви – мои родители, в Умани – двоюродная бабушка…

А об Одессе вы рассказывали, кто у вас там?

Там никого из родных – просто люблю Одессу. Я там год работал в государственном театре, когда началось полномасштабное вторжение, меня туда товарищ мой пригласил. Но через некоторое время я ушел оттуда, не совсем это моя история. Мне больше подходит антреприза, играю в некоторых спектаклях – например «Номер 13». На самом деле я 7 лет играл в ТЮЗе и понял: хочу работать с материалом, который нравится, а не то, что предлагают.

А люди когда узнают на улице, что говорят?

На самом деле многие называют меня «Вадиком», как персонажа сериала «Участковый с ДВРЗ»: едет автомобиль, а оттуда кто-то кричит «Привет, Вадик»! Некоторые просто улыбаются, или спрашивают, можно ли сфоткаться, а женщина как-то в магазине подошла ко мне и говорит: «А вы что, покупаете что-то в супермаркете?»