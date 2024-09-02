Звезда Поймать Кайдаша сыграла колоритную свадьбу и показала супруга

Кристина Федорак выложила фото с особенного мероприятия.

Актриса Кристина Федорак, известная по роли бухгалтера в сериале "Поймать Кайдаша", отпраздновала свою свадьбу и впервые представила супруга. В фейсбуке публичная персона поделилась радостной новостью и опубликовала фотографии со сказочного мероприятия, где показала, как выглядел ее особенный день.

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Для церемонии Кристина выбрала традиционное платье-вышиванку и венок с белыми лентами вместо фаты. Ее муж, которого она до этого долго скрывала от публики, был одет в рубашку и брюки. Федорак впервые раскрыла личность избранника и показала совместные снимки, которых раньше не было в ее профиле.

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

Свадьба прошла в украинском стиле в живописных горах. Молодожены устроили праздник в кругу близких друзей и семьи. Кроме того, актриса и ее избранник не только официально зарегистрировали брак, но и обвенчались, что также нашло отражение на ее свадебных фотографиях.

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Федорак и фамилию сменила. Теперь она официально – Корчинская. В подписи к снимкам новоиспеченная жена сообщила, что чувствует тепло и благодарность "возлюбленному, родителям, друзьям, Богу".

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

facebook chrystyna.fedorak

Ранее сообщалось о том, что после около двадцатилетия отношений вышла замуж телеведущая Валентина Хамайко.