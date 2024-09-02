"Первый звонок 2024": Мишина и Хижняк отвели детей в школу, а Skylerr показала архив
Надя Дорофеева, Саша Бо, Владимир Остапчук и Даша Астафьева тоже вспомнили свои Дни знаний.
Сегодня, 2 сентября, начался новый учебный год в причастных к образовательной сфере. Поэтому в соцсетях ряд публикаций посвящен Первому звонку. Своих детей на празднике показали, в частности, представители украинского шоу-биза. А некоторые вспомнили себя за ученической партой.
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Ксения Мишина выложила фотографии с сыном Платоном и отметила, что Первое сентября всегда возвращает ее "в детство, когда все было проще и, кажется, понятнее". Она поинтересовались, помнят ли подписчики, как грызли мел на переменах и ходили в черно-белой форме.
Антонина Хижняк и ее сын Максим еле проснулись в школу после тяжелой ночи. Потомок актрисы "не с удовольствием" пошел во 2 класс.
Исполнительница хита "Вечорниці" Валерия "Skylerr" Кудрявец заглянула в свой фотовидеоархив, откуда достала кадры 1 сентября 2006-го.
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Себя в роли школьников 1 сентября вспомнили и инстаграмщикам показали Надя Дорофеева, Саша Бо, Владимир Остапчук и Даша Астафьева.
Ранее сообщалось, что своего сына в американском кампусе показала олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.