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Каминская показала архивное видео, напомнив о моде на брови и школе в Одессе

Слава Каминская представила ролик, который навеял воспоминания ее подписчикам.

Автор: Дмитрий Сыч
Каминская показала архивное видео, напомнив о моде на брови и школе в Одессе
Слава Каминская родом из Одессы
instagram babaslavka

Слава Каминская погрузила подписчиков в воспоминания. 39-летняя экс-участница группы "неАнгелы" поделилась коротким видео, снятым, похоже, еще на VHS-кассету или давнюю модель смартфона.

"Буквально недавно мы ходили с бантиками маленькие, беленькие, с цветочками, нас вели 11-классники в школу. А тут уже – не успели оглянуться, как самим приходится водить малышей в школу", – говорит Каминская в ролике.

  • "Было время", – подписала пост артистка.

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Кадры напомнили публике про тогдашнюю моду на брови и украшения, а еще – учебное заведение:

instagram babaslavka

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Ранее мы писали о родительском собрании, которое навсегда запомнились Юрию Горбунову. Ведущий в школьные годы с невероятным волнением ждал возвращения матери домой после встречи с классной руководительницей.

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Теги:
мода, певица, школа, шоу-бизнес, Слава Каминская, Неангелы

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