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Виктор Розовый поделился прогнозами врачей о том, сможет ли он ходить после ранения на фронте

На днях юмористу вставили титановую пластину в череп

Автор: Коваленко Наталья
Виктор Розовый поделился прогнозами врачей о том, сможет ли он ходить после ранения на фронте
Виктор Розовый поделился прогнозами врачей о том, сможет ли он ходить после ранения на фронте instagram.com/viktor.rozoviy

Известный украинский комик Виктор Розовый спустя несколько дней после очередной операции на голове рассказал фанам, сможет ли он вернуться к нормальной жизни после ранения на фронте.

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На своей странице в инстаграм в разделе сторис шоумен рассказал о прогнозах врачей касательно того, будет ли он снова ходить. По словам Виктора, специалисты заверили его, что он сможет самостоятельно передвигаться, но только после длительного периода реабилитации. Однако одна рука артиста не сможет полноценно восстановится.

«Говорят, 100%, но нужно время. А вот рука всех функций на 100% не восстановит. Вышивать крестиком не смогу», — пошутил он.

Сможет ли снова ходить Виктор Розовый instagram.com/viktor_rozovyi
Сможет ли снова ходить Виктор Розовый instagram.com/viktor_rozovyi

Напомним, что пять месяцев назад Розовый перенес операцию по удалению осколков вражеского снаряда. А на этой неделе стало известно, что 35-летнему победителю шоу «Лига смеха» из команды «Загорецкая Людмила Степановна» вставили титановую пластину в череп.

Ранее мы писали, что в смерти Мэттью Перри обвиняют пять человек.

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Теги:
Лига Смеха, война в Украине, травмы звезд, операции звезд

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