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Мозговая показала, как "выглядит счастье" – ее 9-летняя дочь

Елена Мозговая выложила фото своей младшей дочери от Дэвид Аксельрода.

Автор: Дмитрий Сыч
Мозговая показала, как "выглядит счастье" – ее 9-летняя дочь
Елена Мозговая – мать троих дочерей
facebook mozgovaolena74

Елена Мозговая поделилась в соцсети новой фотографией своей младшей дочери, 9-летней Соломии. В описании к снимку 50-летняя продюсер написала: "Счастье выглядит именно так".

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Подписчики Елены не смогли удержаться от комплиментов, отметив, что такие красивые дети рождаются от большой любви.

facebook mozgovaolena74

Отец Соломии – певец Дэвид Аксельрод, который младше Мозговой на 9 лет. В своих социальных сетях Елена также иногда делится кадрами старших дочерей – 30-летней Зои и 26-летней Евгении.

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Ранее сообщалось, что старшая дочь Оли Поляковой показала результаты съемки с котом-сфинксом и стеблями хлопчатника.

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Теги:
фото, Алена Мозговая, Дэвид Аксельрод, дети знаменитостей, дети звезд

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