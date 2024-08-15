Как стильно внедрить платок в образ: модный пример от Ким Кардашьян

Ким в эффектном образе

Автор: Мельник Анна

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Платок — один из самых модных и универсальных аксессуаров этого лета. Модницы предпочитают носить его по-разному: кто-то использует его вместо пояса, кто-то носит на сумке, а кто-то надевает его в качестве топа. Знаменитая американская бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян выбирает более традиционный способ — повязать его на голове.

Ким Кардашьян instagram

Для вечернего выхода Ким выбрала черный платок со стразами от Gucci. К нему Ким подобрала эффектное приталенное макси-платье в черном цвете. Наряд украшен блестками и имеет тонкие бретели. Лаконичные босоножки с тонкими ремешками удачно завершили образ звезды.

Ким Кардашьян instagram

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