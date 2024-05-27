Цибульская показала, как она и ее муж выглядели в юности

Певица показала, какие фото висят у нее на стене

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская обнародовала редкие фотографии из семейного архива по случаю Дня Киева, который в этом году жители столицы отмечали 26 мая. На своей странице в Инстаграм уроженка Радивилова в Ровенской области поделилась воспоминаниями о том, что в Киеве она получила высшее образование, выиграла первый сезон «Фабрики звезд» и реализовала себя.

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Но самые яркие моменты Цибульской в столице были связанны с ее личной жизнью. В частности, знаменитость отметила, что именно в этого городе она вышла замуж за предпринимателя и бывшего депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка, с которым познакомилась около 20 лет назад. Также в Киеве в 2015 году родился сын пары — Нестор. В разделе сторис Оля показала юношеские фото с возлюбленным, которые они повесили в рамках на стене у себя в квартире.

«Здесь я поверила, что смогу. Здесь я встретила классных людей, с которыми стала близка. Здесь я стала студенткой, победила на первом украинском шоу талантов, стала женой. Здесь я стала мамой. Здесь я реализовалась среди таких же уверенных, талантливых и сильных людей. Мы с тобой навсегда. Спасибо, что научил, принял и как настоящий мужчина радуешься моим успехам. С днем рождения, мой Киев», — обратилась в любимый город Цыбульская.

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

Цибульская поделилась архивными фото по случаю Дня Киева instagram.com/cybulskaya

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