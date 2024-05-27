Кайли Дженнер показала красивый макияж губ на лето 2024

Как повторить макияж звезды.

Автор: Мельник Анна

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Знаменитая американская модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер часто делится со своими поклонниками в tiktok различными бьюти-лайфхаками. Например, недавно основательница успешного бренда Kylie Cosmetics показала красивую комбинацию для макияжа губ на лето 2024. Кайли использовала коричневый карандаш и персиковый блеск — универсальный макияж, который сделает губы пухлее и выразительнее.

@kyliejenner new lip combo 🤍 saturn lip liner & NEW supple kiss lip glaze in shade ‘All Yours’ ♬ CHIHIRO - Billie Eilish

Повторить макияж знаменитости проще простого: сначала обведите губы карандашом, использовав коричневый оттенок, который наиболее вам подходит. Немного растушуйте его. Затем нанесите блеск персикового тона. Подобное сочетание подойдет как для дневного, так и вечернего образа. Берите на заметку!

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