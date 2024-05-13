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Муж Холли Берри показал, как актриса выглядит голой на балконе

Ван Хант оригинальным образом поздравил законную по соучаю Дня матери.

Автор: Дмитрий Сыч
Муж Холли Берри показал, как актриса выглядит голой на балконе
Холли Берри – 57 лет
instagram halleberry

Ван Хант, музыкант и четвертый официальный супруг американской актрисы Холли Берри, поделился с публикой откровенным снимком возлюбленной. Он показал ее обнаженной на балконе.

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Пост посвящен Дню матери (Холли имеет дочь и сына от прошлых отношений).

"Счастливого Дня матери от чистого сердца. Ой, черт, я не должен был этого постить! Но... согласитесь, на снимке – крутая мамочка!" – подписал публикацию ее автор.

instagram vanhunt

Холли, не гнушающаяся публичными обнажениями, оценила старания спутника лайком.

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Ранее сообщалось об объятиях Сони Евдокименко, внучки Софии Ротару, с таинственным спутником.

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Теги:
фото, Холли Берри, актриса, откровенные фото, шоу-бизнес, голые знаменитости

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