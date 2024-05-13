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С чем носить узкие джинсы: модный пример от Джей Ло

Узкие джинсы снова в тренде

Автор: Мельник Анна
С чем носить узкие джинсы: модный пример от Джей Ло
Дженнифер Лопес
Getty Images

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Образы знаменитой американской певицы, актрисы, бизнесвумен Дженнифер Лопес часто становятся источником вдохновения для многих модниц. В этот раз звезда надела узкие джинсы, тем самым доказав, что они снова в тренде. Как их носить в весенне-летнем сезоне, чтобы выглядеть стильно — рассматриваем в деталях.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
instagram

Дженнифер остановилась на рваной светло-голубой модели на высокой посадке. К эффектным джинсам артистка подобрала классическую белую майку с глубоким вырезом и пиджак шоколадного цвета. Этот ансамбль идеально дополнили лакированные туфли в тон пиджаку, кожаная сумка, крупные серьги и модные солнцезащитные очки.

Ранее Рита Ора надела брюки с провокационными разрезами.

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Теги:
стиль, джинсы, Дженнифер Лопес, что модно носить, тренды, образ

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