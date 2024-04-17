АфишаАфиша
Русский Українська

Эльза Хоск показала стильную прическу на короткие волосы

Как повторить укладку супермодели

Автор: Мельник Анна
Эльза Хоск показала стильную прическу на короткие волосы
Эльза Хоск
Getty Images

Читай также: Оранж + мокрая укладка: Кайли Дженнер показала броский образ на весну-лето 2024

Это только на первый взгляд кажется, что креатив возможен лишь на длинных волосах. Однако с короткими прядями также можно дать волю фантазии, пробуя разные текстуры и используя стильные аксессуары. Например, знаменитая шведская супермодель и дизайнер Эльза Хоск показала укладку для коротких волос, которую обязательно стоит взять на заметку.

Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa
Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa

В съемке нового кампейна для своего модного бренда Helsa Studio бывший «ангел» Victoria's Secret предстала со стрижкой пикси. Эльзе сделали эффект мокрых волос, который выглядит сногсшибательно. Для создания такой прически вам понадобится фиксирующий гель. Создайте на волосах небрежный объем, нанесите гель и придайте прядям желаемую форму. 

Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa
Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa

Ранее Пэрис Хилтон показала модную прическу на каждый день.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Эльза Хоск, прическа, красота

Статьи по теме

Лунный календарь окрашивания волос на май 2024 года
Лунный календарь окрашивания волос на май 2024 года
Меган Фокс озадачила публику своим откровенным селфи
Меган Фокс озадачила публику своим откровенным селфи
Лунный календарь стрижек на май 2024 года
Лунный календарь стрижек на май 2024 года
Рита Ора показала модный голубой макияж на весну 2024
Рита Ора показала модный голубой макияж на весну 2024
Гороскоп на 20 апреля 2024 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 апреля 2024 года для всех знаков зодиака
Самые горячие в постели: ТОП-4 знака зодиака
Самые горячие в постели: ТОП-4 знака зодиака

Личность дня

Виктория Бэкхем празднует 50-летие: ТОП малоизвестных фактов из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK