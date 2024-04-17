Эльза Хоск показала стильную прическу на короткие волосы

Как повторить укладку супермодели

Автор: Мельник Анна

Читай также: Оранж + мокрая укладка: Кайли Дженнер показала броский образ на весну-лето 2024

Это только на первый взгляд кажется, что креатив возможен лишь на длинных волосах. Однако с короткими прядями также можно дать волю фантазии, пробуя разные текстуры и используя стильные аксессуары. Например, знаменитая шведская супермодель и дизайнер Эльза Хоск показала укладку для коротких волос, которую обязательно стоит взять на заметку.

Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa

В съемке нового кампейна для своего модного бренда Helsa Studio бывший «ангел» Victoria's Secret предстала со стрижкой пикси. Эльзе сделали эффект мокрых волос, который выглядит сногсшибательно. Для создания такой прически вам понадобится фиксирующий гель. Создайте на волосах небрежный объем, нанесите гель и придайте прядям желаемую форму.

Эльза Хоск Фото: Instagram hoskelsa

Ранее Пэрис Хилтон показала модную прическу на каждый день.