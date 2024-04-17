Секреты каста, преступления в старом лагере, Шерлок Холмс и доктор Ватсон: закулисье сериала «Рубан»

16 апреля на канале ICTV2 стартовала первая сериальная премьера весны – детектив «Рубан».

Автор: Кива Александр

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Кто мог сыграть роль Рубана?

В течение 8 эпизодов криминальный психолог Глеб Рубан расследует преступления, используя свои глубокие знания о психологии человеческой натуры. Его расследования стремительны, неожиданны и всегда увлекательны. Приглашаем в закулисье – узнайте интересные факты съемочного процесса сериала.

Как признались авторы проекта, в главной роли они видели только известного украинского актера Вячеслава Довженко – и никого другого.

Звезда народного сериала «Участковый з ДВРЗ», фильмов «Киборги», «Другой Франко» появится в дорогих костюмах и модных очках. Сам актер признался, что его герой и удивит, и даже разозлит зрителей, а в финале – очарует всех… Не пропустите!

Особенности съемок в военное время

По сюжету в одном из эпизодов действие происходит в лесу, где будет проходить психологический тренинг. Но неизвестный убийца устраивает настоящую охоту на людей. В военное время под столицей сложно найти не заминированный лес, где могут спокойно произойти съемки, – об этом рассказали авторы сериала. Такое место было найдено: как раз там находился заброшенный пионерский лагерь советских времен. Еще один вызов – уложиться в тайминг и закончить съемку до комендантского часа. Вопреки тревогам и обстрелам, творческой группе это всегда удавалось, а некоторые сцены снимали с первого дубля.

Актриса Татьяна Злова обожает детективы!

Молодая актриса Татьяна Злова призналась, что обожает детективы. Актриса сделала все, чтобы получить желаемую роль, потому что очень хотела попасть в новый для нашего телевидения формат.

«Яся – умная и динамичная, она манипулятор высшего сорта, как и ее шеф Рубан. Она так часто перевоплощается, что иногда не видит границы между игрой и реальностью», – рассказала Таня о героине. Наблюдать за героиней интересно, однако в жизни Яси произойдут кардинальные перемены.

Чья это голова?

Художники и стилисты творили чудеса: вы никогда не догадаетесь – в кадре загримированный человек или силиконовое изделие. В одной из серий персонажи получают коробку, в которой находят отрубленную голову. Секреты раскрыли продюсеры сериала: благодаря использованию определенного иллюзионистского эффекта в кадре был загримирован актер.

Новые Шерлок Холмс и доктор Ватсон

Актер Вячеслав Довженко рассказал, что архетип его типажа – это классический детектив Шерлок Холмс. Идею развил и актер Влад Никитюк, который играет человека из команды Рубана, бывшего майора полиции Антона Березу. Актер считает, что его Береза очень похож на современного доктора Ватсона: он боевой, быстрый и активный.