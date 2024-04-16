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Не верьте ни единому слову: знаки зодиака, которые любят приврать

Знаки зодиака, которые любят приврать – Рыбы, Рак, Овен, Лев, Скорпион и Близнецы.

Автор: Дмитрий Сыч
Не верьте ни единому слову: знаки зодиака, которые любят приврать
Половина знаков зодиака не вызывает доверия
Getty Images

Сказать подруге, что ее свадебное платье выглядит красиво, хотя на самом деле оно вам не нравится, – это безобидная белая ложь. Сообщить подруге, что ее жених флиртовал с одной из подружек невесты, хотя этого никогда не было, – это абсолютная клевета. Однако в обоих случаях вам придется постараться, чтобы подруга вам поверила. И некоторым людям, судя по их знакам зодиака, это удается лучше других другие.

Астрологи определили знаки зодиака, которые лучше всего лгут. От маленькой белой лжи до диковинных измышлений – неправда является стандартом для этих людей.

Самые лживые знаки зодиака – 6 место – Рыбы

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Рыбы могут рассказать вам все о предстоящем отпуске мечты, хотя на самом деле они даже не забронировали рейс.

"Однако они не "лгут" в традиционном смысле этого слова, а скорее позволяют своему активному воображению "стирать границы между реальностью и фантазией"", – объяснила астролог Ракель Родригес.

"Эта творческая линза, через которую они смотрят на мир, может привести к творческим интерпретациям истины", – добавила она.

Самые лживые знаки зодиака – 5 место – Рак

Милый, чувствительный и невероятно эмоциональный Рак будет первым человеком, который расстроится, если ему солгут. По иронии судьбы, именно они зачастую прибегают к собственной нечестности.

"Никто не знает, как сочинить слезливую историю так, как Рак, – молвила астролог и медийная личность Лорен Эш. – Их интуиция может стать оружием в дружеской словесной войне".

Когда Раки загнаны в угол, они часто избегают признания вины или даже нападают, чтобы успеть увернуться.

Самые лживые знаки зодиака – 4 место – Овен

Этот знак относится к тому типу людей, которые импульсивно подделывают данные на собрании, чтобы гарантировать, что их проект не будет раздавлен.

"Овны настолько движимы своим желанием быть первыми и лучшими, что иногда могут играть с фактами, чтобы сохранить свое лидерство", – сообщила Родригес.

"Они по своей сути не лживы, но склонны действовать сейчас, а думать позже, что может привести к тому, что они будут обещать больше, чем могут выполнить, или упускать из виду неудобную правду", – подчеркнула она.

Getty Images

Самые лживые знаки зодиака – 3 место – Лев

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Львы знают, что́ выставлять напоказ, и именно это чутье на драматизм дает им преимущество в способностях рассказывать истории.

"Иногда они могут сделать историю более захватывающей, чем она есть на самом деле, просто для того, чтобы все смотрели на них", – отметила Родригес.

Однако намерение Льва не состоит в том, чтобы по-настоящему обмануть людей.

"Вместо этого они просто любят играть с идеями и точками зрения, когда грань между правдой и вымыслом стирается", в – объяснила Родригес.

Самые лживые знаки зодиака – 2 место – Скорпион

Отчужденные, загадочные и очень закрытые Скорпионы держат свои карты близко к груди. Эш говорит, что они могут легко "говорить людям именно то, что те желают услышать".

По словам Родригес, это во многом связано с их потребностью в безопасности и контроле.

"Когда Скорпионы решают скрыть информацию, они делают это с расчетливой точностью, которая делает их секретность практически незаметной", – поделилась она.

Это особенно заметно в отношении их близких, немногих избранных, которых они подпустили близко к себе. Если ложь защитит их, они умело ее извергнут.

Самые лживые знаки зодиака – 1 место – Близнецы

Знак близнецов – самый двуликий из всех. А поскольку ими управляет коммуникативный и интеллектуальный Меркурий, Близнецы "наделены даром болтливости", говорит Эш, имея в виду, что они умеют красиво говорить.

"Они знают, как адаптировать свои слова к любой ситуации, или, если ситуация того требует, сыграть роль "адвоката дьявола"", – объяснила она.

Тем не менее, Близнецы не обязательно намерены обманывать других.

"Их естественное любопытство и любовь к рассказыванию историй означают, что они могут без особых усилий увидеть и представить несколько сторон истории, иногда заставляя слушателей догадываться, какая версия является наиболее точной", – добавила Родригес.

Ранее сообщалось о самых щедрых представителях зодиакального круга мужского пола.

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Теги:
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