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Когда Страстная неделя и что категорически запрещено делать

Во время Страстной недели нельзя проводить венчания и крещения.

Автор: Сайко Леся
Когда Страстная неделя и что категорически запрещено делать
Страстная неделя 2024
freepik.com

Страстная неделя (Страстная седмица) — неделя перед Пасхой, имеющая важные традиции и запреты. В этот период, когда православные люди вспоминают о последних событиях земной жизни Христа, есть немало традиций и запретов. Чтобы узнать больше, читайте дальше статью.

Как понять Страстная неделя

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Последняя неделя Великого поста, предшествующая празднику Пасхи, называется Страстная неделя или Страстная седмица. Во время этой недели вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа, принесшие ему духовные и физические страдания.

Когда Страстная неделя в 2024 году

Дата Страстной недели зависит от Пасхи. В этом году Воскресение Христово отмечается 5 мая, а Страстная седмица приходится с 28 апреля до 4 мая. Страстная пятница в 2024 году выпадает на 3 мая.

Когда Страстная неделя в 2024 году
Когда Страстная неделя в 2024 году
freepik.com

Как правильно провести Страстную неделю

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Каждый день Страстной недели называется Великим. В храмах проходят службы, которые нужно посещать. В эти семь дней не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения — все обряды в это время посвящены подготовке к Христову Воскресению. 

Великий понедельник: в этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета - о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся в своих грехах душу. Патриарх начинает чин мироварения. Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление особого освященного ароматического масла (мира), применяемого для помазания после крещения. Варят миро из смеси 50 различных масел, трав и душистых смол три дня.

Великий вторник: богослужения повествуют о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде. 

Великая среда: по Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться. 

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Великий четверг: Тайная вечеря. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий" (12 частей из четырех Евангелий), на которой вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься. Кроме того, в Великий четверг готовят дом к Пасхе — красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду, потому он получил название также Чистый четверг. 

Великая пятница: день траура, потому что в пятницу Христос был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются к ней. 

Великая суббота: на торжественном богослужении говорят о погребении Христа и его пребывании во гробе. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. 

Самая главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. Верующие встречают Пасху. 

Страстная неделя 2024 - запреты
Страстная неделя 2024 - запреты
freepik.com

Что нельзя делать в Страстную неделю

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Как и в любой церковный праздник или день существуют множество традиций и запретов, которые нужно помнить и соблюдать, так как их нарушение в Страстную пятницу считается большим грехом. 

В Страстную седмицу нельзя жить так, как будто это обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить в церковь, переосмыслить свою жизнь и готовить свою душу к светлому празднику Пасхе.

Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать и скандалить. 

Нельзя заниматься магией, оккультизмом и брать в руки карты. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно и считается грехом. 

Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными обычаями. Не стоит злоупотреблять алкоголем или наркотическими веществами. 

В этот день ни в коем случае нельзя стирать или колоть дрова. 

В Страстную неделю важно соблюдать Великий пост и молиться. 

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Теги:
Пасха, традиции, праздничные запреты, Страстная неделя, Страстная седмица, Страстная пятница

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