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"Зависимость от селфи, много еды": дочь Кравец показала фото своей зимы

Мария Кравец выложила подборку фотографий, на которых запечатлены ее питание, цветы, пристрастие делать селфи и мать Елена Кравец.

Автор: Дмитрий Сыч
"Зависимость от селфи, много еды": дочь Кравец показала фото своей зимы
Маша Кравец, в частности, обратила внимание подписчиков на подкаст с родительницей
instagram maarriill

Мария Кравец поделилась галереей снимков, отражающих ее зиму. Блогерша, которой 24 февраля исполнился 21 год, обнародовала 9 кадров. Часть из них посвящена совместному проекту с матерью Еленой Кравец – подкасту "Дома поговорим".

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Также Маша показала еду и цветы, которыми насладилась зимними месяцами. А еще сообщила о пристрастии к самосъемкам.

"Зависимость от зеркальных селфи.
Много еды.
Подкаст.
Много цветов.
Такая зима :)", – перечислила пункты своего холодного времени года инстаграмщица.

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

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Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм снялась с невесткой Николой Пельтц в прозрачном платье. Сама экс-участница Spice Girls была на костылях.

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Теги:
фото, еда, зима, цветы, Елена Кравец, дети знаменитостей, дети звезд

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