"Зависимость от селфи, много еды": дочь Кравец показала фото своей зимы

Мария Кравец выложила подборку фотографий, на которых запечатлены ее питание, цветы, пристрастие делать селфи и мать Елена Кравец.

Маша Кравец, в частности, обратила внимание подписчиков на подкаст с родительницей

Мария Кравец поделилась галереей снимков, отражающих ее зиму. Блогерша, которой 24 февраля исполнился 21 год, обнародовала 9 кадров. Часть из них посвящена совместному проекту с матерью Еленой Кравец – подкасту "Дома поговорим".

Читай также: Дочь Кейт Мосс воплотила арлекина в просвечивающейся майке

Также Маша показала еду и цветы, которыми насладилась зимними месяцами. А еще сообщила о пристрастии к самосъемкам.

"Зависимость от зеркальных селфи.

Много еды.

Подкаст.

Много цветов.

Такая зима :)", – перечислила пункты своего холодного времени года инстаграмщица.

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

Читай также: "Умбрийский побег": внучка Ротару показала эффектный аутфит и итальянский вид

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм снялась с невесткой Николой Пельтц в прозрачном платье. Сама экс-участница Spice Girls была на костылях.