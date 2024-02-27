"Зависимость от селфи, много еды": дочь Кравец показала фото своей зимы
Мария Кравец выложила подборку фотографий, на которых запечатлены ее питание, цветы, пристрастие делать селфи и мать Елена Кравец.
Маша Кравец, в частности, обратила внимание подписчиков на подкаст с родительницей
instagram maarriill
Мария Кравец поделилась галереей снимков, отражающих ее зиму. Блогерша, которой 24 февраля исполнился 21 год, обнародовала 9 кадров. Часть из них посвящена совместному проекту с матерью Еленой Кравец – подкасту "Дома поговорим".
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Также Маша показала еду и цветы, которыми насладилась зимними месяцами. А еще сообщила о пристрастии к самосъемкам.
"Зависимость от зеркальных селфи.
Много еды.
Подкаст.
Много цветов.
Такая зима :)", – перечислила пункты своего холодного времени года инстаграмщица.
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
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