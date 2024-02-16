Для сухих и поврежденных волос: ТОП-5 лучших рецептов масок

Их легко можно сделать в домашних условиях

Автор: Мельник Анна

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Кокосовое масло

Нет ничего приятного в том, чтобы иметь дело с сухими и ломкими волосами. Помимо того, что они выглядят неухоженными, это также часто приводит к ломкости, что препятствует здоровому росту волос. К счастью, существует множество рецептов масок для волос, которые можно легко сделать из доступных продуктов в домашних условиях. Более того, некоторые из масок для волос требуют всего одного ингредиента, так что вам даже не придется гадать и играть в домашнего химика.

Существует несколько способов применения кокосового масла в зависимости от потребностей ваших волос. Например, вы можете попробовать нанести его на 10 минут перед шампунем, если вы используете его в качестве средства для укрепления волос. Или для глубокого кондиционирования используйте вместо кондиционера и наносите от середины волос до кончиков, чтобы увлажнить и устранить пушистость. Также при втирании непосредственно в кожу головы кокосовое масло обладает антимикробным эффектом, что помогает бороться с перхотью.

Какой бы способ вы ни выбрали, растопите кокосовое масло, растерев небольшое количество между ладонями и используя расческу с широкими зубьями, чтобы равномерно покрыть кожу головы и пряди волос. Кокосовое масло тяжелое, поэтому используйте его в количестве, соответствующем структуре ваших волос. Для тонких волос используйте чайную ложку, а для густых - столовую.

Кокосовое масло для волос freepik.com

Зеленый чай

Листья зеленого чая являются антиоксидантом для волос и кожи головы, защищая их от свободных радикалов. Тем, у кого тусклые, тонкие, редеющие волосы или жирная кожа головы, также будет полезна маска из зеленого чая. Заварите чайные листья в течение пяти минут и дайте им остыть. Добавьте несколько капель меда для увлажнения и блеска. Перелейте жидкость в бутылку с распылителем и нанесите на кожу головы и волосы. Помассируйте от кожи головы до кончиков, чтобы полностью насытить волосы. Оставьте на 10 минут и смойте.

Авокадо и оливковое масло

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Секущиеся кончики возникают из-за ослабления структуры кутикулы, что приводит к повреждению волос. Повреждения в основном вызываются термической укладкой, агрессивными химическими веществами при осветлении или выпрямлении, а также свободными радикалами в окружающей среде, такими как загрязнение и воздействие солнца. И хотя ничто не может исправить секущиеся кончики (чтобы полностью избавиться от них, вам придется сделать стрижку), маска для волос может придать им здоровый вид на время.

Авокадо содержит минералы, которые запечатывают кутикулу, а также протеины и витамины, питающие и смягчающие волосы. Слой оливкового масла придаст поврежденным волосам дополнительный блеск и гладкость. Для приготовления возьмите половину авокадо и полчашки оливкового масла. Разомните их вилкой в миске и нанесите только на секущиеся кончики. Лучше всего оставить это средство на полчаса.

Маска из авокадо для волос freepik.com

Корица и йогурт

Тем, у кого истонченные и ослабленные волосы нуждаются в очищении кожи головы, может помочь маска с корицей. Этот ингредиент является стимулятором, усиливающим приток крови к коже головы, что может ускорить процесс роста волос. Смешайте чайную ложку корицы с тремя столовыми ложками йогурта для лечения кожи головы и волос. Йогурт загустит смесь, поможет очистить кожу головы и добавит протеин для укрепления. Нанесите смесь пальцами и помассируйте от кожи головы до кончиков, чтобы полностью покрыть волосы. Оставьте на 10 минут и смойте шампунем.

Алоэ вера

Алоэ богато витаминами Е и С, которые являются антиоксидантами и защищают от свободных радикалов, что делает его отличным ингредиентом для укрепления и восстановления прядей. Кроме того, он обладает невероятными увлажняющими свойствами, которые помогают привлечь и удержать влагу - прощайте сухие волосы! Также алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают успокоить раздраженную кожу головы. Для достижения наилучших результатов смешайте чистый алоэ вера с водой и распылите на волосы в качестве освежающего средства. Ещё можно использовать столовую ложку алоэ вера и смешать ее с вашим любимым кондиционером или маской для волос в день мытья.

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