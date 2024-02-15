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Как избавиться от черных точек: ТОП полезных рекомендаций

Лайфхаки, которые помогут забыть о черных точках на лице

Автор: Мельник Анна
Как избавиться от черных точек: ТОП полезных рекомендаций
Как избавиться от черных точек: ТОП полезных рекомендаций
depositphotos.com

Что такое чёрные точки

Чёрные точки  — это крупные поры, которые по каким-то причинам оказались забиты отмершей кожей и кожным салом. Чаще всего такие отметины появляются на лице, особенно щеках, подбородке и крыльях носа. Но могут встречаться на спине, шее, груди, руках и плечах — то есть там, где много волосяных фолликулов и сальных желёз.

Почему появляются чёрные точки

Пора может быть заблокирована по разным причинам. Вот самые распространённые:

  • неподходящая косметика или одежда
  • недостаточное очищение кожи
  • слишком активное очищение кожи
  • гормональные изменения
  • стресс
  • пищевые привычки
  • сильное потоотделение

Почему появляются чёрные точки
Почему появляются чёрные точки
depositphotos.com

Как избавиться от чёрных точек: ТОП полезных рекомендаций

  1. Гладкость кожи обеспечат гели с отшелушивающими частицами, бальзамы, пенки и другие средства для ежедневного применения. Их ассортимент сейчас невероятно широк. Выбирайте, что вам больше подходит по типу кожи, аромату, текстуре и бюджету. Важно: не забывайте пользоваться утром и вечером, а потом увлажнять кожу.
  2. Также, помимо ежедневного очищения, необходимо обеспечить периодическое глубокое очищение кожи. Для этого рекомендуется применять косметические средства, содержащие кислоты (фруктовую, миндальную, молочную и др.). С помощью такой косметики можно глубоко очистить поры, сузить их, нормализовать выработку себума (кожного сала).
  3. Раз в неделю используйте очищающую маску для лица. Ищите такие ингредиенты, как оксид цинка (он успокаивает кожу), серу (как антисептик она убивает бактерии) и древесный уголь (он в свою очередь вытягивает бактерии). И, если вы думали, что ретинол хорош только против морщин, его способность ускорять обновление клеток делает его главным ингредиентом для очистки пор. Лучше всего использовать средства с ретинолом по вечерам в дни, когда вы не использовали отшелушивающее средство, чтобы не переусердствовать.
  4. Если есть возможность, сходите на профессиональную чистку. Эту процедуру проводит профессиональный косметолог или дерматолог. С помощью специальных инструментов он раскроет поры и удалит закупорившее их содержимое.
  5. Стоит также пересмотреть свой образ жизни: нужно первым делом перестать есть много жирной пищи, сладкого, употреблять алкоголь и т.д. Эти продукты только ухудшают состояние кожи, провоцируя выделение лишнего кожного сала.

Как избавиться от чёрных точек: ТОП полезных рекомендаций
Как избавиться от чёрных точек: ТОП полезных рекомендаций
depositphotos.com

Как не нужно убирать чёрные точки

  1. Не пытайтесь самостоятельно выдавить черную точку, ведь так вы раздражаете кожу. В результате — она начинает вырабатывать больше кожного жира.
  2. Не используйте липкие полоски, которые сейчас так популярны. Это в рекламе все выглядит просто и красиво: приклеил полоску к носу, затем молниеносным движением оторвал - и черные точки вместе с содержимым пор остались на бкмаге. Однако в реальности такие бьюти-средства могут раздражать кожу. В результате - черные точки вновь будут вас беспокоить.
  3. Также будьте аккуратны с использованием скрабов. Дело в том, что так можно повредить кожу. В зависимости от типа кожи, скрабировать нужно 1-2 раза в неделю.

Ранее мы писали, как избавиться от волос в зоне бикини в домашних условиях без эпиляции.

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Теги:
лайфхаки, уход, красота

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